رئيس نادي القضاة يجري محاكاة لمحكمة إلكترونية تدريبية في المنازعات المدنية والتجارية لطلاب الجامعة البريطانية

أكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة؛ أنه في إطار اهتمام مجلس إدارة نادي قضاة مصر بمتابعة جميع المستجدات بشأن التقاضي الإلكتروني والتقاضي عن بعد، لبى المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار رضا محمود السيد، وكيل النادي، دعوة الدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، لحضور محاكاة لمحكمة إلكترونية تدريبية في المنازعات المدنية والتجارية لطلاب الفرقة الثالثة من الكلية بإشراف المستشار الدكتور فهر عبد العظيم والمستشار وسيم سويلم.









يأتي ذلك نفاذا للبروتوكول المبرم بين نادي قضاة مصر والجامعة البريطانية بشأن توثيق أُطر التعاون العلمي المشترك لدعم الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية.





