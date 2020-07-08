والله لأبوسك من بوقك.. حجاج الهنداوي يروي موقفاً طريفاً مع أحد مُحبيه خلال قراءة القرآن.. فيديو

علّق الشيخ حجاج الهنداوي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون في مصر والعالم الإسلامي، على ظاهرة التهليل التي تحدث في سرادق العزاء من المُستمعين على الشيوخ والقرّاء.





وقال "الهنداوي"، في ندوة بموقع "صدى البلد"، إنه لا حرج في ذلك ولكن بالأدب وبشكل يليق بمقام يُقرأ فيه القرآن الكريم.





وأشار إلى أن هناك تجاوزًا من بعض المُستمعين، فيقول أحدهم: "تسلم البطن اللي شالتك"، "الشيخ ده مجابتوش ولاّدة"، منوهًا أنه تعرّض لموقف ذات مرة لقول أحد الأشخاص: "والله لأبوسك من بوقك" وآخر "حلف بالطلاق لإعادة سورة الفاتحة مرة أخرى".





وتابع: مثل هذه الأمور لا تليق مع جلال القرآن ومع قارئ القرآن، منوهًا أنه قد يعوّض عنها بطلب الاستماع إلى التلاوة مرة أخرى باحترام أو قول "الله" معبرًا عن انبساطه بالصوت.