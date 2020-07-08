ساندوا الجيش .. أحمد موسى يوجه رسالة مهمة إلى شعب ليبيا

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، «يجب أن يتصدى الشعب الليبي بنفسه للأزمة، الدفاع عن الأرض يحتاج إلى تضحيات، يجب أن يُسانِد الجيش الليبي بمنتهى القوة، مردفا «لو جيش نص مليون لازم يبقى مليون و2 مليون خلال ساعات» «هناك غزو علني قادم تجاه ليبيا يجب أن تساند بلدك بمنتهى القوة».

وأكد أحمد موسى، إن رجب طيب أردوغان، يخدع الجميع بالمناورات التي يجريها على السواحل الليبية، بهدف دخول سرت ومصراتة، موضحًا " جلسة مجلس الأمن شغالة وهو بيعمل حاجات غريبة" و أن أردوغان لا يهتم بمجلس الأمن أو بالعالم أجمع، بل إن لديه خطة يسعى لتنفيذها، وبدأ من اليوم في نقل العتاد العسكري والجنود، تحت عنوان المناورة، ولكنها خديعة من أجل دخول سرت ومصراته.





وأوضح أن أردوغان يخدع العالم من خلال المناورات على السواحل الليبية، بينما تم نقل 20 ألف إرهابي إلى ليبيا على مدار الأيام الماضية، مؤكدا أن مصر لم ولن تسمح بتهديد أمنها القومي.





و قال الإعلامى أحمد موسى، إن مطالب مصر بخصوص أزمة ليبيا ؛ محددة، مؤكدًا أن وزير الخارجية سامح شكري تحدث فى جلسة مجلس الأمن وأكد أن ما يحدث فى ليبيا يهدد الأمن القومي المصري و أن مرتزقة أردوغان و السراج يحشدون معداتهم إلى ليبيا.



