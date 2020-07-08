أحمد موسى: أردوغان يخدع الجميع بـالمناورات بهدف دخول سرت ومصراتة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجب طيب أردوغان، يخدع الجميع بالمناورات التي يجريها على السواحل الليبية، بهدف دخول سرت ومصراتة، موضحًا " جلسة مجلس الأمن شغالة وهو بيعمل حاجات غريبة".









وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن أردوغان لا يهتم بمجلس الأمن أو بالعالم أجمع، بل إنه لديه خطة يسعى لتنفيذها، وبدأ من اليوم في نقل العتاد العسكري والجنود، تحت عنوان المناورة، ولكنها خديعة من أجل دخول سرت ومصراتة.









وأوضح أن أردوغان يخدع العالم من خلال المناورات على السواحل الليبية، بينما تم نقل 20 ألف إرهابي إلى ليبيا على مدار الأيام الماضية، وأن مصر لم ولن تسمح بتهديد أمنها القومي.









و قال الإعلامى أحمد موسى، إن مطالب مصر بخصوص أزمة ليبيا محددة، مؤكدًا أن وزير الخارجية سامح شكري تحدث فى جلسة مجلس الأمن وأكد أن ما يحدث فى ليبيا يهدد الأمن القومي المصري و أن مرتزقة أردوغان و السراج يحشدون معداتهم إلى ليبيا.









وأوضح موسى، هناك موقع ايطالي رصد أن تركيا قامت بنقل طائرتين، وأن أردوغان يترك جلسة مجلس الأمن منعقدة و يقوم بنقل الجنود إلى ليبيا.









ولفت إلى أن أردوغان يخدع العالم من خلال مناورة على السواحل الليبية، وهناك 20 ألف إرهابي تم نقلهم لـ ليبيا.







