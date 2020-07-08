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توك شو

محلل سياسي: أعداؤنا يعملون طوال الوقت على تمزيق العالم العربي ..فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:55 م
العميد محمد سمير
العميد محمد سمير
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إبراهيم القادري
قال العميد محمد سمير الكاتب والمحلل السياسي، إن حروب الجيل الرابع مستمرة معنا والشائعات التي تستهدف العقل والثقافة وهدم الثوابت ستظل متواجدة .

وأضاف محمد سمير خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى، أن الفترة القادمة ستكون صعبة على العالم أجمع ومن المهم أن نتمتع بالوعي الشديد جدا حتى لا ننجرف وراء الشائعات .

واوضح محمد سمير ، أن بناء منظومة القيم والأخلاقيات والولاء والانتماء داخل المواطنين مهم جدا لاننا نعرف تاريخنا جيدا وهذه الشائعات تستهدف التأثير علي الروح المعنوية للمواطنين حتى يحدث فرقة وخلاف .

وتابع : أن أعداءنا يعملون طوال الوقت على تمزيق العالم العربي واكد على ان الطبقات المثقفة من الشباب يجب عليهم توعية من لا يعرف هذه الحقائق .

واستكمل: أن مستقبل مصر في دور الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب واكد على انهم في الأكاديمية أحسنوا اختيار الشباب .
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