العميد محمد سمير: الإعلام جزء مهم في الحروب الحديثة ..فيديو

قال العميد محمد سمير الكاتب والمحلل السياسي، إن الإعلام جزء مهم في الحروب الحديثة منذ بدء حروب الجيل الرابع عبر السوشيال ميديا.





وأكد العميد محمد سمير، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، ضرورة القيام بتوعية رواد السوشيال ميديا بشأن نشر الشائعات، أما قديما فكانت يتم تدوال الأنباء عبر الصحافة والإذاعة والتليفزيون.





وأضاف العميد محمد سمير ، أن السوشيال ميديا أهم المنصات التي تعمل على بث الشائعات؛ بسبب صعوبة مراقبتها، وهو ما يؤكد سبب استخدامها حاليا.





وطالب العميد محمد سمير، بتوفير عنصر السرعة في المنصات الصحفية، وأن تكون جذابة وذات مصداقية عالية، مؤكدا ضرورة وجود الجزء التوعوي.









وتابع "الأشخاص الذين لديهم مصداقية لدى الرأي العام يجب أن نستخدمهم حتى نعمل على زيادة وعي المواطنين".