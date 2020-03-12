العميد محمد سمير: الشائعات حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى ..فيديو

وتابع الكاتب والمحاضر أن سرعة

انتشار

الشائعات أكثر من الماضي؛ بسبب

، مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك لقاءات مباشرة ومن خلال الجامعات

والتجمعات

الثقافية؛ لأن الشائعات هي حرب بكل ما تحمله الكلمة من معاني.