العميد محمد سمير: الشائعات حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى ..فيديو

أكد العميد محمد سمير الكاتب والمحاضر، أن هناك حقيقة ثابتة أن الحرب الحديثة تعتمد على الشائعات فى كل شيء خاصة في القضايا التي تخص الرأي العام وتسبب هلعًا للمواطنين.
وأضاف "سمير"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، أنه يجب على الجهات المعنية مجابهة الشائعات بالمصداقية والسرعة ورصد الشائعات وحجمها ونوعها ومدى تأثيرها وسرعة الرد على تلك الشائعات.
وتابع الكاتب والمحاضر أن سرعة انتشار الشائعات أكثر من الماضي؛ بسبب وسائل التواصل الاجتماعى ، مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك لقاءات مباشرة ومن خلال الجامعات والتجمعات الثقافية؛ لأن الشائعات هي حرب بكل ما تحمله الكلمة من معاني.
وأشار العميد محمد سمير إلى أن المواطنين المصريين أصبح لديهم وعي كامل في الفترة الأخيرة خاصة بعد الشائعات الأخيرة حول فيروس كورونا.
وقال الكاتب والمحاضر إن وزارة الصحة تقدم البيانات والأخبار السريعة والصحيحة لطمأنة المواطنين والتقليل من تأثير الشائعات.