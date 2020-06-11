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محذرا من حروب الجيل الرابع.. العميد محمد سمير: لابد من التوعية بأهمية وخطورة منصات السوشيال ميديا

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:50 ص
العميد محمد سمير
العميد محمد سمير
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كـريـم الـخـطـيـب
تحدث العميد محمد سمير الكاتب والمحلل السياسي، عن كيفية استخدام الإعلام في نشر الشائعات وتوجيه الرأي العام وقت الأزمات.

وأكد « محمد سمير» في لقائه التلفزيوني مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «DMC»، أن الإعلام المعادي يقوم بتنفيذ ما يسعى إليه؛ وهو جزء مهم في الحروب الحديثة وحروب الجيل الرابع.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي، أنه منذ فترة طويلة اعتمدت حروب الجيل الرابع على الإعلام والسوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مشددا على أنه لابد من الوعي والتوعية بكل المستويات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن قديمًا اقتصر الإعلام على الإذاعة والتلفزيون والصحافة فقط، والآن السوشيال ميديا أصبحت منصة مهمة جدا؛ لأنها تسهل في نشر الشائعات، ومن الصعب مراقبة ما ينشر عليها لذلك لابد من التواجد وتكون هناك منصات جاذبة.

وشدد على أنه لابد الاهتمام بالجزء التوعوي على المستويين التعليمي والثقافي، ولابد من كل من لهم المصداقية أن يكون لهم دور في التوعية فهذا شيء مهم جدا.

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