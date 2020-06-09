أحمد موسى يفتح النار على الجزيرة ويقصف جبهة غادة عويس مروجة الشائعات.. فيديو

شن الإعلامي أحمد موسى ، هجومًا حادًا على قناة الجزيرة القطرية، مؤكدا أن مذيعي الجزيرة يعملون بلا مهنية ولا مصداقية خلال عملهم الإعلامي.





وأضاف موسى ، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإعلامية غادة عويس مذيعة قناة الجزيرة القطرية تقدم أخبارا غير صحيحة وتعرض مواقف محرجة على الهواء بسبب كذبها ونشرها للشائعات والأكاذيب.

وأكد مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن قناة الجزيرة تمارس حروبا نفسية على الجيوش العربية ولا يريدون أن يكون هناك جيش لدى أي دولة عربية، لافتا إلى أنهم يهدفون إضعاف الروح المعنوية وهى حرب نفسية بالدرجة الأولى.





وأكمل الإعلامي، أن الإرهابيين بالنسبة لهم جيوش، وما يفعلونه اليوم فعلوه سابقا في عام 2011 لإسقاط الدول، متابعا أن :"هذه القناة العميلة تعمل على مصر 10 أضعاف 2011 في الوقت الحالي".



