أحمد موسى: اتفاق اليونان وإيطاليا ضربة على قفا أردوغان.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى ، على توقيع وزيري خارجية اليونان وإيطاليا اليوم، الثلاثاء، في أثينا، اتفاقا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين، قائلا "إيطاليا قررت أن تدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قفاه".





وأضاف أحمد موسى ، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس وزراء إيطاليا ذهب لتوقيع اتفاق مع اليونان لتعيين الحدود البحرية مع اليونان، لافتا إلى أنه بهذا الاتفاق قطع الطريق على أردوغان أن يكون له أي تواجد في المتوسط مع ليبيا أو غير ليبيا.





وتابع مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن "هذا الاتفاق يبطل اتفاق أردوغان والسراج، وتم دفن هذا الاتفاق فيما يعني الحدود البحرية بينهما، وبهذا الاتفاق لا يستطيع أردوغان التحرك في الحدود مع اليونان".





وفي السياق نفسه، أشار أحمد موسى، إلى أن اليونان حركت فرقاطة للسواحل الليبية، وهدفها الأول الوقوف أمام أطماع أردوغان في المنطقة.



