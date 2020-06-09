أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع وزراء ري مصر والسودان وأثيوبيا.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى ، تفاصيل اجتماع وزراء الري مصر والسودان وأثيوبيا، مؤكدا أن هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لمصر رفي الفترة الحالية ولا يوجد ما هو أهم منه.





وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الري السوداني قال إن وزارء الري في مصر والسودان واثيوبيا اتفقوا على استمرار التفاوض بشأن السد





وتابع مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أنه :"وزير الري السوداني أكد أن الاجتماع بشأن سد النهضة ناقش أزمة السد ووضع بعض النقاط أولها الاستمرار في التفاوض وهذا أمر في غاية الأهمية وناقش الإجراءات المطلوبة لاستمرار التفاوض".





وأكمل الإعلامي، أنه الاجتماع لم يأخذ وقت طويل والذي تم مساء اليوم، لافتا إلى أن مصر اقترحت ىالاعتماد على مرجعية اجتماع واشنطن في 21 فبراير.

وأشار إلى أن الاجتماع تم بحضور اطراف دولية في مقدمتها مراقبين من دولة جنوب افريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي،





وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي لمناقشة ملفي سد النهضة الأثيوبي وتطورات الأوضاع في ليبيا.



