AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سلبية نتائج المسحة الثالثة لجميع اللاعبين.. أسوان: نستكمل مباريات الدوري على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:56 ص
احمد كشري
احمد كشري
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد أحمد كشري المدير الفني لنادي أسوان، أن جميع نتائج عينات الفريق بعد المسحة الثالثة للكشف عن فيروس كورونا، جاءت جميعها سلبية.

وقال كشري خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورتس: كل الشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللجنة الخماسية، لتوفير معسكر للفريق بالمركز الأوليمبي في المعادي.

وأوضح مدرب أسوان أن الفريق سيخوض مبارياته على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية.

وأضاف: "كنا نود اللعب على ملعب بتروسبورت، أو جهاز الرياضة العسكري، ولكن أكثر من فريق يخوض مبارياته على ذلك الملعب، فاخترنا اللعب على ملعب الشرطة".

وأكمل: "الملعب بحالة جيدة، يشبه ملعب أسوان، ويناسب طريقة لعبنا، ولم تقام عليه أي مباريات منذ 4 أشهر فالنجيلة بحالة جيدة جدا.

وتابع: ضيق الملعب لن يؤثر على لاعبينا ولكن قد يمنحنا الأولولية في بعض الأمور الفنية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم النادي الاهلي السابق: حسام حسن وراء إبعادي عن تشكيل الاحمر

العطار يتابع مسحة أسوان الأولى بالمركز الأولمبي.. صور

مدرب أسوان: اللاعب المريض بـ كورونا كان يعلم بإصابته قبل إجراء المسحة

نجم الدراويش.. خطاب المسابقات يحسم إشكالية ملعب المصري والإسماعيلي فى الدوري

أسوان يفاضل بين 3 ملاعب لإقامة مبارياته بالدورى

ترشيحاتنا

في قصف الوطية.. مقتل مرتزق سوري شهير في ليبيا.. صور

تثبيت أسعار البنزين | 80 بـ 6.25 جنيه للتر و 92 بـ 7.50 والسولار بـ 6.75

توقع تسجيل صفر وفيات خلال سبتمبر.. خبير أوبئة: مصر نجحت فى السيطرة على فيروس كورونا

واتساب يضيف مجموعة ميزات جديدة.. تعرف عليها

أحمد موسى يعلن أسعار المواد البترولية الجديدة المقررة لـ ثلاثة أشهر قادمة

تقطيعه إلى أشلاء..العثور على جثة شيخ بعد اختفائه بأيام في المنيا

AdvertisementS

الفرعون راجع للعرش.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي محمد صلاح فى برايتون

ستكون ضربة قوية للفريق المنافس.. الغندور: مرتضى منصور يعلن غدًا مفاجأة للزملكاوية

لاعب واحد بالأهلي قد يكون مفاجأة مرتضى منصور

قبل إقامة الاحتفالية بيوم.. عملات «الزمالك نادي القرن» تغزو السوق المحلية

اخبار الرياضة.. ساعات على إقامة احتفالية الزمالك.. ورقم قياسي جديد لـ محمد صلاح.. والإعلان عن صفقة الأهلي الأولى

اتصور بـ التيشيرت الاحمر | الأهلي يعلن غدًا عن أولى صفقاته فى ميركاتو الصيف

عبدالله السعيد البداية.. إسماعيل يوسف: السرية شعار صفقات الزمالك

صراع الوكلاء يهدد صفقة انتقال الجزيري للأهلي

ملخص فوز ليفربول على برايتون في الدوري الإنجليزي وتألق محمد صلاح.. فيديو

الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي لضم الأوكرانية ايكاترينا لفريق الطائرة

رسميا.. تجديد تعاقد يوسف أوباما مع الزمالك

محمد صلاح يبدع في بلاد الضباب.. أرقام قياسية لـ ملك ليفربول بعد ثنائية برايتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار .. سعر خيالي لـ فستان ياسمين صبري.. شاهد

صورة قديمة لـ نجلاء بدر تعرضها للانتقادات على انستجرام

البابونج.. تعرف على فوائده ومحاذيره