سلبية نتائج المسحة الثالثة لجميع اللاعبين.. أسوان: نستكمل مباريات الدوري على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية.. فيديو

أكد أحمد كشري المدير الفني لنادي أسوان، أن جميع نتائج عينات الفريق بعد المسحة الثالثة للكشف عن فيروس كورونا، جاءت جميعها سلبية.





وقال كشري خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورتس: كل الشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللجنة الخماسية، لتوفير معسكر للفريق بالمركز الأوليمبي في المعادي.





وأوضح مدرب أسوان أن الفريق سيخوض مبارياته على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية.





وأضاف: "كنا نود اللعب على ملعب بتروسبورت، أو جهاز الرياضة العسكري، ولكن أكثر من فريق يخوض مبارياته على ذلك الملعب، فاخترنا اللعب على ملعب الشرطة".





وأكمل: "الملعب بحالة جيدة، يشبه ملعب أسوان، ويناسب طريقة لعبنا، ولم تقام عليه أي مباريات منذ 4 أشهر فالنجيلة بحالة جيدة جدا.



