صحة الغربية: وفاة رئيس قسم بمستشفى بسيون المركزي لإصابته بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية مساء أمس، الأربعاء، وفاة الدكتور عادل حنجل، أخصائي ورئيس قسم النساء والولادة بمستشفى بسيون المركزي؛ على أثر إصابته بفيروس كورونا داخل العزل الصحي بصدر المحلة، وجارٍ تغسيله لتشييع جثمانه بمسقط رأس الأسرة في بسيون.









وكان الدكتور عادل حنجل أصيب منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة بالوباء، متمثلةً في ارتفاع درجات الحرارة، وضيق في التنفس، وسعال حاد مخاطي.





وتم أخذ مسحة للمصاب وعينة طبية، وكانت نتيجة التحليل "إيجابية"، وعلى الفور تم عزله داخل مستشفى صدر المحله





ونعت إدارة مستشفى بسيون المركزي وطواقم الأطباء والتمريض بالمستشفى، الطبيب المتوفى بكورونا، داعين له الله بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



