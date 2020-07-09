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محافظات

صحة الغربية: وفاة رئيس قسم بمستشفى بسيون المركزي لإصابته بفيروس كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:09 ص
صحة الغربية
صحة الغربية
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احمد علي
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية مساء أمس، الأربعاء، وفاة الدكتور عادل حنجل، أخصائي ورئيس قسم النساء والولادة بمستشفى بسيون المركزي؛ على أثر إصابته بفيروس كورونا داخل العزل الصحي بصدر المحلة، وجارٍ تغسيله لتشييع جثمانه بمسقط رأس الأسرة في بسيون.


وكان الدكتور عادل حنجل أصيب منذ أيام بفيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة بالوباء، متمثلةً في ارتفاع درجات الحرارة، وضيق في التنفس، وسعال حاد مخاطي.

وتم أخذ مسحة للمصاب وعينة طبية، وكانت نتيجة التحليل "إيجابية"، وعلى الفور تم عزله داخل مستشفى صدر المحله.

ونعت إدارة مستشفى بسيون المركزي وطواقم الأطباء والتمريض بالمستشفى، الطبيب المتوفى بكورونا، داعين له الله بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. 

وفى وقت سابق تُوفي الدكتور محمد برغوث، المدرس المساعد بقسم الأطفال بكلية الطب بجامعة طنطا؛ إثر إصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى عزل طنطا الجامعي.
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