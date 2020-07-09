عبدالله السعيد البداية.. إسماعيل يوسف: السرية شعار صفقات الزمالك

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن صفقة إنتقال عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي إلي القلعة البيضاء كانت بداية السرية في كافة صفقات القلعة..
وقال إسماعيل يوسف في تصريحات لفضائية " الزمالك"، :" الجميع تعلم الدرس بشكل جيد والصفقات الأخيرة تميزت بشخصية البطولة.
وتابع:" صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية ستكون في أضيق الحدود وتم الإنتهاء من صفقتان وسيتم الإعلان عنهما قريبا".
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ونجح مجلس ادارة نادي الزمالك في تجديد عقد يوسف اوباما لاعب الفريق الاول للاستمرار داخل التادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، لغلق هذه الصفحة تماما في ظل ترديد بعض الشائعات.