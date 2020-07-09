AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبدالله السعيد البداية.. إسماعيل يوسف: السرية شعار صفقات الزمالك

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:58 ص
إسماعيل يوسف
إسماعيل يوسف
Advertisements
حسام الحارتي
أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن صفقة إنتقال عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي إلي القلعة البيضاء كانت بداية السرية في كافة صفقات القلعة..

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات لفضائية " الزمالك"، :" الجميع تعلم الدرس بشكل جيد والصفقات الأخيرة تميزت بشخصية البطولة.

وتابع:" صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية ستكون في أضيق الحدود وتم الإنتهاء من صفقتان وسيتم الإعلان عنهما قريبا".


ونجح مجلس ادارة نادي الزمالك في تجديد عقد يوسف اوباما لاعب الفريق الاول للاستمرار داخل التادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، لغلق هذه الصفحة تماما في ظل ترديد بعض الشائعات.

وأكد مصدر داخل الناي ان اللاعب حضر الى مكتب رئيس النادي المستشار مرتضى منصور، ووقع على تجديد عقده بشكل رسمي خاصة وان عقده ينتهي الموسم المقبل.

وشهدت الساعات الماضية الكثير من الشائعات، حول انتقال يوسف أوباما للنادي الأهلي، حيث أكد البعض عرضه على القلعة الحمراء من جانب أحد الوكلاء مع موافقته على الانتقال للأهلي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صفقة القرن.. إسماعيل يوسف يكشف كواليس لحظة توقيع عبدالله السعيد لـ الزمالك.. فيديو

طارق السعيد يكشف كواليس انتقاله من الزمالك لـ الأهلي.. فيديو

صفقة الزمالك الخامسة .. 4 نجوم ضمن الترشيحات للانضمام للقلعة البيضاء

بسبب حازم إمام وعبدالله جمعة .. أوباما يرغب فى الرحيل عن الزمالك

أخبار الرياضة .. مفاجأة مرتضى منصور لجمهور الزمالك .. والأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام

رسميا.. تجديد تعاقد يوسف أوباما مع الزمالك

ترشيحاتنا

جلسة تصوير لقاء الخميسي تعرضها للانتقادات.. والجمهور: دا فوتوشوب

تيك توك يرد على حادثة شنق طفل.. اعرف ماذا قال

أحمد موسى يعلن أسعار المواد البترولية الجديدة المقررة لـ ثلاثة أشهر قادمة

أسعار البنزين الجديدة.. تثبيت سعر المنتجات الثلاثة 3 أشهر جديدة

البعض ابتلع الطعم.. الفقي: إثيوبيا صورت للجميع أنها بلد فقير يعاني من نقص الكهرباء

أهم الأخبار.. فوز ليفربول على برايتون في الدوري الإنجليزي وتألق محمد صلاح.. سبب ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.. وخبيرة فيروسات تحسم جدل انتشار كورونا عن طريق الهواء

AdvertisementS

الفرعون راجع للعرش.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي محمد صلاح فى برايتون

ستكون ضربة قوية للفريق المنافس.. الغندور: مرتضى منصور يعلن غدًا مفاجأة للزملكاوية

لاعب واحد بالأهلي قد يكون مفاجأة مرتضى منصور

قبل إقامة الاحتفالية بيوم.. عملات «الزمالك نادي القرن» تغزو السوق المحلية

اخبار الرياضة.. ساعات على إقامة احتفالية الزمالك.. ورقم قياسي جديد لـ محمد صلاح.. والإعلان عن صفقة الأهلي الأولى

اتصور بـ التيشيرت الاحمر | الأهلي يعلن غدًا عن أولى صفقاته فى ميركاتو الصيف

عبدالله السعيد البداية.. إسماعيل يوسف: السرية شعار صفقات الزمالك

صراع الوكلاء يهدد صفقة انتقال الجزيري للأهلي

ملخص فوز ليفربول على برايتون في الدوري الإنجليزي وتألق محمد صلاح.. فيديو

الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي لضم الأوكرانية ايكاترينا لفريق الطائرة

رسميا.. تجديد تعاقد يوسف أوباما مع الزمالك

محمد صلاح يبدع في بلاد الضباب.. أرقام قياسية لـ ملك ليفربول بعد ثنائية برايتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار .. سعر خيالي لـ فستان ياسمين صبري.. شاهد

صورة قديمة لـ نجلاء بدر تعرضها للانتقادات على انستجرام

البابونج.. تعرف على فوائده ومحاذيره