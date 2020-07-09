بعد ظهور وجهه في كاميرات المراقبة.. القبض على شاب حاول التحرش بسيدة

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شاب مشتبه فيه بالاعتداء على سيدة ومحاولة اغتصابها بعد أن رصدته كاميرات المراقبة في الشارع.

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الشرطة الأمريكية ألقت القبض بالخطأ على مراهق بالغ 12 عاما، لتشابهه مع الجاني ومروره من نفس المنطقة في نفس اليوم الذي حدثت فيه الواقعة.





أما عن تفاصيل الحادق، فقد رصدت كاميرات المراقبة متابعة أحدهم لسيدة أثناء عودتها إلى المنزل ومراقبتها حتى وصولها إلى البناية التي تسكن بها.





قام ذلك المجهول بالاعتداء على السيدة ومحاولة خلع قميصها لاغتصابها، ولكن لم ينجح فقاومته السيدة حتى كادت أن تقتله فهرب من المكان.





توجهت السيدة إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن ذلك الحادث، لحسن حظ السيدة أن كاميرات المراقبة رصدت وجه ذلك الجاني، ولكن لم تقبض الشرطة على الجاني الحقيقي حتى الآن لكنهم وصلوا لمحل سكنه.



