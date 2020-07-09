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خبير لياقة بدنية يحذر من تناول المكملات الغذائية.. فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:50 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
حذّر حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، من تناول المكملات الغذائية دون وعى أو دون متابعة من الطبيب المختص، لأنها تضيف بعض المعادن والفيتامينات الناقصة للجسم.

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الخميس، أن المكملات الغذائية مفيدة عند احتياجها لتعويض الفيتامينات الناقصة، وقد تكون ضارة عند استخدامها دون الحاجة إليها.

وقال: "الشخص الرياضي يحتاج لتناول المكملات الغذائية لأنه يحتاج تناول كمية من البروتينات والمعادن أكبر من الشخص العادي".

وأضاف أن تناول الخضراوات والفاكهة ليس كافيا، ويجب تناول المكملات الغذائية لتعويض النقص من الطعام.

وأكد أن الشخص الرياضي يحتاج لتناول المكملات الغذائية أكثر من غيره، موضحًا أنه يجب استخدام المكملات الغذائية تحت الإشراف الطبي.

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