الإحصاء: 0.1% تراجعا بمعدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة عن تراجع معدل التضخم خلال شهر (يونيو) الماضي بنحو 0.1% مقارنة بشهر (مايو) السابق عليه ليبلغ 107.5 نقطة، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 6% مقارنة بشهر (يونيو) من العام الماضي، والذي بلغ فيه 8.9%.





وأوضح الإحصاء فى بيان له اليوم أن أسعار الطعام والشراب تراجعت خلال الشهر الماضي بنحو 1.6 % مقارنة بالشهر السابق عليه لتسجل 101.6نقطة، في حين ارتفعت على أساس سنوي بنحو 0.4 %مقارنة بالشهر المناظر من عام 2019.





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وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم بالحضر بنحو0.1% خلال شهر (يونيو) الماضي مقارنة بشهر (مايو) السابق عليه ليبلغ 107.7نقطة، في حين بلغ على أساس سنوي 5.6% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وفي الريف، ارتفع معدل التضخم الشهرى بنحو 0.3% مقارنة بشهر (مايو) السابق عليه ليبلغ 107.4نقطة وعلى أساس سنوى بلغ معدل التضخم 6.4 % مقارنة بشهر المناظر من العام الماضي.











