AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإحصاء: 0.1% تراجعا بمعدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:47 ص
صدى البلد
Advertisements
اية الجارحى
 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة عن تراجع معدل التضخم خلال شهر (يونيو) الماضي بنحو 0.1% مقارنة بشهر (مايو) السابق عليه ليبلغ 107.5 نقطة، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 6% مقارنة بشهر (يونيو) من العام الماضي، والذي بلغ فيه 8.9%.

وأوضح الإحصاء  فى بيان له اليوم أن أسعار الطعام والشراب تراجعت خلال الشهر الماضي بنحو 1.6 % مقارنة بالشهر السابق عليه لتسجل 101.6نقطة، في حين ارتفعت على أساس سنوي بنحو 0.4 %مقارنة بالشهر المناظر من عام 2019.


وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم بالحضر بنحو0.1% خلال شهر (يونيو) الماضي مقارنة بشهر (مايو) السابق عليه ليبلغ 107.7نقطة، في حين بلغ على أساس سنوي 5.6% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.
وفي الريف، ارتفع معدل التضخم الشهرى بنحو 0.3% مقارنة بشهر (مايو) السابق عليه ليبلغ 107.4نقطة وعلى أساس سنوى بلغ معدل التضخم 6.4 % مقارنة بشهر المناظر من العام الماضي.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيانات الإحصاء الأردنية تكشف عن انكماش أسعار المستهلكين بنسبة 0.22%

ترشيحاتنا

هل تسقط الصلاة عن مريض السرطان؟.. الإفتاء تجيب

تدربنا على كرة الهدف الثاني ليلة المباراة.. محمد صلاح يعلق على تألقه أمام برايتون

صحة الغربية: وفاة رئيس قسم بمستشفى بسيون المركزي لإصابته بفيروس كورونا

أخبار الفن.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى يثيران الجدل.. والنجوم غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية فى الساحل الشمالى

بالشورت.. منى ممدوح تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

إسلام صادق يكشف تفاصيل راتب طاهر محمد مع الأهلي

AdvertisementS

خلل خطير.. سقوط طائرة رئيس أركان إسرائيل

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

أب يقتل طفلته ضربا بالحزام بعد رفعها صوتها أثناء التحدث إليه

الكويت.. موقف إنساني من كفيل شهيد لقمة العيش عادل حلمي

تونس.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش ..شاهد

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

في ذكرى رحيل عبد المنعم مدبولي.. عاش بالسرطان 25 عاما ومات بمرض آخر

بصورة لكل منهما بمفرده.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يثيران الجدل من جديد

عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور

أخبار الفن.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى يثيران الجدل.. والنجوم غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية فى الساحل الشمالى

بعد ظهور وجهه في كاميرات المراقبة.. القبض على شاب حاول التحرش بسيدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أصالة ومايا دياب يتألقن بالأسود على إنستجرام

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها