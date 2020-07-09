بعد هجوم البحر الأحمر.. الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالتصدي لانتهاكات الحوثيين

طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بتدخل عاجل من المجتمع الدولي؛ للتصدي للانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق المدنيين.





وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن، اليوم الخميس، استهداف وتدمير زورقين مفخخين تابعين لميلشيا الحوثي الإرهابية؛ حيث كانا يشكلان تهديدا على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي.





ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، نددت رئاسة مجلس الوزراء في اليمن بسلسلة الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها مدينة مأرب، من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران التي كان آخرها استهداف منازل الأهالي بحي الشركة السكني بمدنية مأرب الليلة الماضية بصاروخ بالستي.





وبحسب بيان نشرته رئاسة الوزراء على حسابه في "تويتر"، فإن القصف الحوثي أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال وامرأة.





وبدورها، قالت وزارة حقوق الانسان في الحكومة اليمنية: إن استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين والمناطق المأهولة بالصواريخ البالستية يعد تصعيدًا خطيرًا، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكًا سافرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويقوض جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، وتعد جريمة حرب.



