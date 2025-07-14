قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد عبر واتساب.. شوبير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد عمارة
شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025
خفض الأسعار وزيادة التصدير.. وزير الزراعة: زيادة إنتاج البطاطس والطماطم 15%
مدحت قريطم: ترخيص التوك توك ضرورة أمنية وتنظيمية
بالقانون.. شروط الحصول على بطاقة الحيازة الزراعية
أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
لازم وقفة.. شوبير يوجه رسائل نارية لـ مصطفي يونس
انتهاء البحث عن طاقم إترنيتي سي بعد الهجوم الحوثي.. وغموض حول مصير ستة مفقودين
ترامب يخطف الأضواء في ملعب المباراة.. يرفض مغادرة الملعب ويجبر إنفانتينو على الاحتفال
رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
استقرار أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الإثنين
أسعار ومواصفات فورد إكسبيديشن 2025 في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناسيني ليه لتامر حسني بطريقة عمرو مانو في واحد من الناس |شاهد

عمرو مانو
عمرو مانو
رنا عبد الرحمن

قال صانع المحتوى "عمرو مانو" إنه كان في إحدى الحفلات وكان في بروفة وهزر مع أصدقائه، وقام بغناء أغنية لنجم الجيل تامر حسني.

وفور نشرها عبر السوشيال ميديا، حققت نجاحًا كبيرًا جدًا، وأضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي أن النجم تامر حسني قام بإعادة نشر الأغنية عبر صفحاته، مما تسبب في هالة نجاح كبيرة جدًا لها ومشاهدات عالية.

بل وقام النجم تامر حسني بجعله يشاركه تقديم الأغنية في إحدى حفلاته.

كما تحدث عن أسرار وكواليس خاصة للمرة الأولى عن عالم السوشيال ميديا وعن قدراته الصوتية وقدرته على التقليد، بالإضافة إلى الكوميديا التي يقدمها.

وقدم باقة من أجمل الأغاني بصوته.

ويعد عمرو مانو واحدًا من أبرز الأصوات الصاعدة التي فرضت نفسها على السوشيال ميديا وحققت ملايين المشاهدات.

"واحد من الناس" في ثوبه الجديد يشهد تغييرًا في فقراته واستحداثًا لفقرات اكتشاف المواهب، ويظهر البرنامج في شكل وفورمات وديكورات جديدة وفقرات متنوعة من حيث الشكل والمضمون.

ومفاجآت خاصة للمشاهدين ومتابعي البرنامج، واستضافة نخبة من نجوم الفن والموهوبين والمميزين في كافة المجالات.

كما يجوب البرنامج القرى والمحافظات لتحقيق أحلام البسطاء وتقديم العديد من المبادرات خلال الحلقات الجديدة للبرنامج، وتقديم أجهزة عرائس وعمرات وعلاج المرضى والغارمات وغير ذلك من الخدمات.

عمرو مانو عمرو الليثي قناة الحياة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 على موقع صدى البلد ..ظهرت برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد ..ظهرت الآن

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات

مدبولي

يصل إلى 13800 جنيه.. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا

ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا

ترشيحاتنا

عمرو مانو

ناسيني ليه لتامر حسني بطريقة عمرو مانو في واحد من الناس |شاهد

عمرو الليثي

واحد من الناس.. عمرو الليثي يحتفل بمرور 18 سنة ودورة جديدة للبرنامج

عمرو الليثي

الليثي يطلق موسما جديدا لـ واحد من الناس.. وفرصة لأصحاب المواهب

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

فيديو

رد حلا شيحة

رد حلا شيحة على إشاعة وصف زواجها بالأسوأ في حياتها

كواليس خلاف ميدو وحسن شحاتة

بعد سنين من السكوت.. كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن خناقة ميدو مع والده

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد