ناسيني ليه لتامر حسني بطريقة عمرو مانو في واحد من الناس |شاهد

قال صانع المحتوى "عمرو مانو" إنه كان في إحدى الحفلات وكان في بروفة وهزر مع أصدقائه، وقام بغناء أغنية لنجم الجيل تامر حسني.

وفور نشرها عبر السوشيال ميديا، حققت نجاحًا كبيرًا جدًا، وأضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي أن النجم تامر حسني قام بإعادة نشر الأغنية عبر صفحاته، مما تسبب في هالة نجاح كبيرة جدًا لها ومشاهدات عالية.

بل وقام النجم تامر حسني بجعله يشاركه تقديم الأغنية في إحدى حفلاته.

كما تحدث عن أسرار وكواليس خاصة للمرة الأولى عن عالم السوشيال ميديا وعن قدراته الصوتية وقدرته على التقليد، بالإضافة إلى الكوميديا التي يقدمها.

وقدم باقة من أجمل الأغاني بصوته.

ويعد عمرو مانو واحدًا من أبرز الأصوات الصاعدة التي فرضت نفسها على السوشيال ميديا وحققت ملايين المشاهدات.

"واحد من الناس" في ثوبه الجديد يشهد تغييرًا في فقراته واستحداثًا لفقرات اكتشاف المواهب، ويظهر البرنامج في شكل وفورمات وديكورات جديدة وفقرات متنوعة من حيث الشكل والمضمون.

ومفاجآت خاصة للمشاهدين ومتابعي البرنامج، واستضافة نخبة من نجوم الفن والموهوبين والمميزين في كافة المجالات.

كما يجوب البرنامج القرى والمحافظات لتحقيق أحلام البسطاء وتقديم العديد من المبادرات خلال الحلقات الجديدة للبرنامج، وتقديم أجهزة عرائس وعمرات وعلاج المرضى والغارمات وغير ذلك من الخدمات.