الليثي يطلق موسما جديدا لـ واحد من الناس.. وفرصة لأصحاب المواهب

أعلن الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عن انطلاق الموسم الجديد من برنامج “واحد من الناس” على قناة “الحياة”، في ثوبه الجديد وإطلالة عصرية، بالتزامن مع مرور 18 عاما على تأسيس البرنامج.

وأشار الليثي إلى أن الموسم الجديد يشهد تطويرًا شاملًا في الشكل والمضمون، مع ديكور حديث وفقرة جديدة مخصصة لاكتشاف المواهب الشابة، داعيًا أصحاب المواهب من مختلف المحافظات للتواصل مع البرنامج.

وأضاف أن “واحد من الناس” كان أيضًا منبرًا للتوعية والإرشاد، خاصة في ملف مواجهة الإدمان والمخدرات، مشيرًا إلى أن البرنامج نجح في تقديم محتوى إيجابي يخدم المجتمع على مدار سنوات طويلة.

كما أعرب الليثي عن فخره بفوز البرنامج بجائزة اليونسكو، كأول برنامج عربي يفوز بها، وأول إعلامي مصري وعربي ينال هذا التكريم.

وختم بتوجيه الشكر للشركة المتحدة وقناة “الحياة” على الدعم المستمر، مؤكدًا أن فريق البرنامج سيواصل العمل من أجل خدمة الناس، فهم أساس رسالة البرنامج منذ اليوم الأول.