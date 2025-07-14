واحد من الناس.. عمرو الليثي يحتفل بمرور 18 سنة ودورة جديدة للبرنامج

احتفل الإعلامي الدكتور عمرو الليثي بمرور 18 عامًا على انطلاق برنامج “واحد من الناس”، مؤكدًا أن البرنامج منذ بدايته عام 2007، يحمل رسالة إعلامية وإنسانية تهدف إلى دعم المواطنين البسطاء، وإدخال البهجة إلى قلوبهم.

وقال الليثي، في مقدمة أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج عبر شاشة “الحياة”، إن “واحد من الناس” يُعد من أطول البرامج استمرارًا على الشاشة، لما قدمه من خدمات خيرية وتنموية في مختلف المجالات، مضيفًا: “أنا فخور بما حققه البرنامج على مدار هذه السنوات، فهو صوت الناس الحقيقي وأداة للتعبير عن أحلامهم ومشكلاتهم”.

وأوضح أن البرنامج ساهم في الإفراج عن عدد كبير من الغارمين والغارمات، وتكفّل بعلاج الأطفال والكبار، ووفّر الرعاية الصحية والسكن المناسب، إلى جانب تنظيم رحلات الحج والعمرة، وتنفيذ مشروعات صغيرة، فضلاً عن التعاون مع الفنان محمد صبحي في مشروع بناء مدينة سكنية متكاملة.