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رياضة

رسمياً.. مانويل بيليجريني مديرًا فنيًا لـ ريال بيتيس

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:00 م
مانويل بيليجريني
مانويل بيليجريني
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محمد السعيد
أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني تعاقده مع التشيلي مانويل بيليجريني لتولي القيادة الفنية للفريق.

وكان ريال بيتيس أعلن الشهر الماضي إقالة فرانسيسك فيرير من تدريب الفريق الشهر الماضي، بسبب سوء النتائج، وعين مدير الشؤون الرياضية للنادي أليكسيس تروخيو مديرا فنيا مؤقتا للفريق حتى نهاية الموسم.

وذكر نادي ريال بيتيس في بيان رسمي، أنه تم التعاقد مع مانويل بيليجريني لتولي تدريب الفريق حتى صيف 2023.

ويمتلك مانويل بيليجريني خبرة كبيرة في ملاعب أوروبا، حيث تولي تدريب العديد من كبار فرق القارة العجوز، أبرزهم ريال مدريد ومانشستر سيتي.

يذكر أن ريال بيتيس يحتل المركز الـ 13 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة.

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