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فن

إيساف لـ صدى البلد: انتهيت من تسجيل 8 أغان من ألبومه الجديد

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:49 م
إيساف
إيساف
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آيه عاطف
أكد الفنان إيساف، أنه يحاول مواصلة حياته بشكل طبيعي في ظل الأزمة الراهنة لكن مع اتباعه كافة الإجراءات الاحترازية.

قال إيساف، في تصريح لـ "صدى البلد": "بحاول إني أكمل حياتي بشكل طبيعي لكن باخد بالي لأني أنا وأصدقائي أكيد عندنا وعي كاف.. والحياة لا بد أن تستمر لكن مع أخذ احتياطاتنا بالطبع".

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يذكر أن كشف إيساف، كواليس ألبومه الجديد، حيث أكد إنه إنتهى من تسجيل ما يقرب من 8 أغان، وإنه كان ينوي طرحه خلال الفترة المقبلة، لكن أزمة فيروس كورونا جعلته يؤجل كل شيء.

بينما قام إيساف، بغناء مقطع من أغنية جديدة لها في الألبوم حصريًا لموقع صدى البلد، وهي من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام.
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