شاهد... ايساف يوجه رسالة غامضة لجمهوره

نشر الفنان ايساف ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة له.

وكتب معلقًا على الصورة "من كان شيخه كتابه فا خطؤه أكثر من صوابه" .





نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معه الكثير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:





فعلا اللي يعتمد بس علي الكتب غلطه كتير فلازم سؤال أهل العلم ولا يعتمد علي الكتب بس



منور يا فنان





عايزين حاجة جديدة الفترة الجاية





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يذكر أن كشف إيساف، لـ "صدى البلد" كواليس ألبومه الجديد، حيث أكد إنه إنتهى من تسجيل ما يقرب من 8 أغاني، وإنه كان ينوي طرحه خلال الفترة المقبلة، لكن أزمة فيروس كورونا جعلته يؤجل كل شيء.

