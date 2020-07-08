AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد... ايساف يوجه رسالة غامضة لجمهوره

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:41 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
نشر الفنان ايساف، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة له. 
وكتب معلقًا على الصورة "من كان شيخه كتابه فا خطؤه أكثر من صوابه" .

نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معه الكثير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

فعلا اللي يعتمد بس علي الكتب غلطه كتير فلازم سؤال أهل العلم ولا يعتمد علي الكتب بس

منور يا فنان 

عايزين حاجة جديدة الفترة الجاية 

اقرا ايضا :

يذكر أن كشف إيساف، لـ "صدى البلد" كواليس ألبومه الجديد، حيث أكد إنه إنتهى من تسجيل ما يقرب من 8 أغاني، وإنه كان ينوي طرحه خلال الفترة المقبلة، لكن أزمة فيروس كورونا جعلته يؤجل كل شيء.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيساف يكشف كواليس ألبومه ويغني أغنية جديدة حصريًا لـ صدى البلد.. فيديو

لما كنت بقدم برنامج أطفال وأنا صغير.. رامي رضوان ساخرًا من نفسه

عايزين نشجع بعض.. أسما شريف منير توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

شاهد .. آخر ظهور لـ ريا أبي راشد على السوشيال ميديا

إيساف: الإسلام تعامل مش مظهر

إيساف يفاجئ عروسين بإحياء خطبتهما من أعلي كوبري ستانلي.. فيديو

ترشيحاتنا

الإفتاء تحذر من منشور متداول كذبًا للمفتي عن التحرش

أمام البحر.. شيري عادل تستمتع بالإجازة الصيفية مع أحمد السقا وزوجته

أستاذ فيروسات يحذر: فيروس كورونا ينتقل عبر الهواء في هذه الحالة.. فيديو

دائماً أسلم أمري لله .. مبروك عطية يرد على دعوى منعه من الظهور في الإعلام

تسريبات تكشف أسعار هواتف Galaxy Note 20 المُرتقبة.. فيديو

بعد عودة رينيه فايلر.. ملفات شائكة داخل الأهلي تنتظر فرمانا من السويسري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف