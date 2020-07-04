إيساف يفاجئ عروسين بإحياء خطبتهما من أعلي كوبري ستانلي.. فيديو

نشر الفنان إيساف جبل فيديو جديدا لحفل زفاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام.





وظهر المطرب إيساف بأحياء خطبة عروسين مع اعلي كوبري ستانلي و كتب معلقا علي الفيديو :

اسكندرية خطوبة عريس وعروسة لقيتهم ولاقوني ونا واقف علي كويري ستانلي عرفت ان خطوبتهم غنتلهم وقلت افرح معاهم ويفرحوا معايا وتحية للراجل الفنان الجميل اللي معاه الطبل.





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وحاز مقطع الفيديو علي اعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالاتي:

ربنا يجبر بخاطرك، الفنان الجميل، ربنا يفرحك زي ما فرحتهم





يذكر أن كشف إيساف، لـ "صدى البلد" كواليس ألبومه الجديد، حيث أكد إنه إنتهى من تسجيل ما يقرب من 8 أغان، وإنه كان ينوي طرحه خلال الفترة المقبلة، لكن أزمة فيروس كورونا جعلته يؤجل كل شيء.