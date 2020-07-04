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فن

إيساف يفاجئ عروسين بإحياء خطبتهما من أعلي كوبري ستانلي.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 04:16 ص
المطرب إيساف
المطرب إيساف
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ميرنا محمود
نشر  الفنان إيساف جبل  فيديو جديدا  لحفل زفاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام.

 وظهر  المطرب  إيساف  بأحياء خطبة عروسين مع اعلي كوبري ستانلي و كتب معلقا علي الفيديو :
اسكندرية خطوبة عريس وعروسة لقيتهم ولاقوني ونا واقف علي كويري ستانلي عرفت ان خطوبتهم غنتلهم وقلت افرح معاهم ويفرحوا معايا وتحية للراجل الفنان الجميل اللي معاه الطبل.

اقر ايضا :
وحاز مقطع الفيديو علي اعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالاتي:
ربنا يجبر بخاطرك، الفنان الجميل، ربنا يفرحك زي ما فرحتهم 

يذكر أن كشف إيساف، لـ "صدى البلد" كواليس ألبومه الجديد، حيث أكد إنه إنتهى من تسجيل ما يقرب من 8 أغان، وإنه كان ينوي طرحه خلال الفترة المقبلة، لكن أزمة فيروس كورونا جعلته يؤجل كل شيء.
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