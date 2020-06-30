كنا عايشين في عبث.. إيساف عن 30 يونيو: طول عمري بكره اللي بيتحدث باسم الدين

عبّر الفنان إيساف ، عن كرهه الشديد لكل الجماعات التي تتحدث باسم الدين، كما عبّر عن فخره بالمشاركة في ثورة 30 يونيو.





وقال إيساف، في تصريح لـ "صدى البلد": من وانا طفل صغير كنت بكرة الجماعات اللي بتسمي نفسها جماعات إسلامية سواء الاخوان أو السلفيين، لأن الاسلام اعظم وأكبر من ان يكون فيه جماعة مسؤوله عنه، وانا مسلم واهلي ديما بيصلوا وطلعت في بيت قريب من ربنا لكن كنا وسطيين لأن دينا عبادات وتعامل".





وتابع قائلًا :" مرة كنت بشتري عيش فينو من راجل ملتحي فـ اداني العيش محروق، فـ بقوله إيه ده ؟ قالي العيش ده اللي عندي، عاجبك عاجبك مش عاجبك متشتريش من عندي تاني، وروحت لأبويا ابويا الله يرحمه وحكيتله .. قالي اوعى يغرك الدقن والزبيبة والبنطلون القصير .. الإسلام مش مظهر الإسلام تعامل".





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وأضاف :"لما جم الاخوان مسكوا الحكم؛ كنت ضدهم من أول يوم، ولما بدأ إن كل واحد ملتحي يقوم بدور ظابط الشرطة وينزلوا الشوارع عايزين الناس تصلي بالقوه .. لاقيت ان كل ولائهم لبعض مش للإسلام حتى .. ووقت خطاب مرسي بتاع الشرعية إتأكدت ان الناس مش هتسكت ، كنا عايشين في عبث ويطلعوا يقولوا الاهرامات حرام وهنهدها .. كانوا بيسيئوا للإسلام ، وتصرفاتهم كلها ضد التسامح والدين والرحمة".



