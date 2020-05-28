إيساف يكشف كواليس ألبومه ويغني أغنية جديدة حصريًا لـ صدى البلد.. فيديو





كما تحدث في لايف مع "صدى البلد" عن كواليس فيديو كليب أغنيته الجديدة مع باسكال مشعلاني "فرصة نرجع" حيث أكد أن الأغنية كانت عبارة عن اوبريت سوف يجمع عددا من المطربين من ثم إقتصر الأمر عليه هو وباسكال.









إقرأ أيضًا:





وكشف إيساف، كواليس البومه الجديد، حيث أكد إنه إنتهى من تسجيل ما يقرب من 8 أغان، وإنه كان ينوي طرحه خلال الفترة المقبلة، لكن أزمة فيروس كورونا جعلته يؤجل كل شيء.





بينما قام إيساف، بغناء مقطع من أغنية جديدة لها في الألبوم حصريًا لموقع صدى البلد، وهي من الحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام.