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فن

إيساف يكشف كواليس ألبومه ويغني أغنية جديدة حصريًا لـ صدى البلد.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 09:29 م
محررة صدى البلد -
محررة صدى البلد - إيساف
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آيه عاطف
أكد الفنان إيساف، إنه يحاول التعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مع أخذ كل احتياطاته للوقاية من الفيروس، ونزوله للضرورة حتى تنتهي الأزمة الراهنة.

كما تحدث في لايف مع "صدى البلد" عن كواليس فيديو كليب أغنيته الجديدة مع باسكال مشعلاني "فرصة نرجع" حيث أكد أن الأغنية كانت عبارة عن اوبريت سوف يجمع عددا من المطربين من ثم إقتصر الأمر عليه هو وباسكال.


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وكشف إيساف، كواليس البومه الجديد، حيث أكد إنه إنتهى من تسجيل ما يقرب من 8 أغان، وإنه كان ينوي طرحه خلال الفترة المقبلة، لكن أزمة فيروس كورونا جعلته يؤجل كل شيء.

بينما قام إيساف، بغناء مقطع من أغنية جديدة لها في الألبوم حصريًا لموقع صدى البلد، وهي من الحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام.
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