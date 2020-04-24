فرصة نرجع.. إيساف يتعاون مع بسكال مشعلاني في ديو غنائى.. التفاصيل

أعلن المطرب إيساف عن طرح ديو غنائي مع الفنانة بسكال مشعلاني بعنوان "فرصة نرجع" يتم طرحه خلال أيام.





ونشر إيساف صورة إعلان الديو علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" .





وعلق إيساف علي الصورة قائلا: قريبا ان شاء الله ، ديو "فرصة نرجع " من كلمات الشاعر رمضان محمد و الحان احمد البرازيلي و توزيع احمد حسني .





و علي صعيد اخر كشف المطرب إيساف، سبب اتجاهه إلى غناء أغاني المهرجانات وابتعاده عن الأغاني الرومانسية التي عهدها فيه الجمهور.





وقال إيساف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج " عرب وود"، :" انا عايز أروح للطبقة دي والناس دي تسمعني، والطبقة دي كبيرة وتتذوق الفن بشكل جيد ".





وأضاف إيساف:" لو المغني لديه موهبة يكون قادر على تشكيل صوته من أجل تجربة أشكال جديدة من الغناء ".



