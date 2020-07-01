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فن

إيساف: الإسلام تعامل مش مظهر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:23 م
إيساف
إيساف
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آيه عاطف
عبّر الفنان إيساف، عن كرهه الشديد لكل الجماعات التي تتحدث باسم الدين، كما عبّر عن فخره بالمشاركة في ثورة 30 يونيو.

قال إيساف في تصريح لـ "صدى البلد":" مرة كنت بشتري عيش فينو من راجل ملتحي فـ اداني العيش محروق، فـ بقوله إيه ده ؟ قالي العيش ده اللي عندي، عاجبك عاجبك مش عاجبك متشتريش من عندي تاني".

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وتابع قائلًا "روحت لأبويا ابويا الله يرحمه وحكيتله .. قالي اوعى يغرك الدقن والزبيبة والبنطلون القصير .. الإسلام مش مظهر الإسلام تعامل". 

يذكر أن كشف إيساف، لـ "صدى البلد" كواليس ألبومه الجديد، حيث أكد إنه إنتهى من تسجيل ما يقرب من 8 أغان، وإنه كان ينوي طرحه خلال الفترة المقبلة، لكن أزمة فيروس كورونا جعلته يؤجل كل شيء.

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