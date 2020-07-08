المذيع باسم كميل يعلن شفاءه من كورونا ويروي تفاصيل تجربته مع المرض

أعلن المذيع باسم كميل عن شفائه من فيروس كورونا المستجد.
وكتب باسم كميل عن تجربته مع المرض عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أخيرا أخبار حلوة بعد تقريبا ٤ أسابيع في الحجر المنزلي "أوضة نومي" و بعد تحاليل و إشاعات و أدوية كتيرة قوي، رحت إمبارح عملت أشعة مقطعية على صدري، و أول ما النتيجة طلعت بعتها للدكاترة اللي كنت متابع معاهم فورا، و الحمد الله مليون مرة أكدوا لي إن كل الاعراض و العلامات اللي كانت عندي راحت خلاص و إن صحتي بقيت زي الفل و إن الفيروس (بخ خلاص).
تابع : الحمد لله علي كل حاجة. الحمد لله إن الفيروس كان بسيط معايا، الحمد لله علي أهلي اللي من غيرهم كنت ااتجننت، الحمد لله علي أصحابي اللي عمري ما كنت أتخيل أنهم بيحبوني كده، الحمد لله عليكوا انتم اللي تشجيعكم و حبكم ليا فرق معايا بشكل غير طبيعي و غير في شخصيتي تماما.
واستطرد "أخيرا هرجع لحياتي الطبيعية، بالتدريج طبعا مش مرة واحدة. و هعمل كل الحاجات اللي وحشتني قوي، طبعا مع كل الإحتياطات اللازمة علشان، مفيش دليل لحد دلوقتي بيقول إن لا يمكن أتعدي تاني. و أخيرا هبدأ أعمل كل الحاجات اللي قررت أعملها أول ما أخف، الحمد لله جدا علي كل حاجة".