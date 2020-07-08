المذيع باسم كميل يعلن شفاءه من كورونا ويروي تفاصيل تجربته مع المرض

أعلن المذيع باسم كميل عن شفائه من فيروس كورونا المستجد.





وكتب باسم كميل عن تجربته مع المرض عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أخيرا أخبار حلوة بعد تقريبا ٤ أسابيع في الحجر المنزلي " أوضة نومي" و بعد تحاليل و إشاعات و أدوية كتيرة قوي، رحت إمبارح عملت أشعة مقطعية على صدري، و أول ما النتيجة طلعت بعتها للدكاترة اللي كنت متابع معاهم فورا، و الحمد الله مليون مرة أكدوا لي إن كل الاعراض و العلامات اللي كانت عندي راحت خلاص و إن صحتي بقيت زي الفل و إن الفيروس (بخ خلاص).





تابع : الحمد لله علي كل حاجة. الحمد لله إن الفيروس كان بسيط معايا، الحمد لله علي أهلي اللي من غيرهم كنت ااتجننت، الحمد لله علي أصحابي اللي عمري ما كنت أتخيل أنهم بيحبوني كده، الحمد لله عليكوا انتم اللي تشجيعكم و حبكم ليا فرق معايا بشكل غير طبيعي و غير في شخصيتي تماما.





واستطرد "أخيرا هرجع لحياتي الطبيعية، بالتدريج طبعا مش مرة واحدة. و هعمل كل الحاجات اللي وحشتني قوي، طبعا مع كل الإحتياطات اللازمة علشان، مفيش دليل لحد دلوقتي بيقول إن لا يمكن أتعدي تاني. و أخيرا هبدأ أعمل كل الحاجات اللي قررت أعملها أول ما أخف، الحمد لله جدا علي كل حاجة".