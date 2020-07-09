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أب بلا قلب.. أدعى اختفاء نجله "ذو الاحتياجات الخاصة" في حديقة بالقاهرة.. والحقيقة: خلافات مع طليقته جعلته يترك الطفل في قطار أسوان.. والنيابة: حبس المتهم وإيداع الضحية دار رعاية

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:47 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
- واقعة مآساوية.. آب يترك نجله في القطار ويدعى اختفائه في حديقة
- التحريات تكشف كذب الأب.. والسبب: خلافات مع طليقته "ام الطفل"
- النيابة العامة: حبس الأب 4 أيام.. وإيداع الطفل دار رعاية أطفال

واقعة مآساوية بطلها أب، قام بتعريض أمن وحياة نجله البالغ من العُمر تسع سنوات "من ذي الاحتياجات الخاصة للخطر.

تفاصيل الواقعة كشفتها تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة، حيث أمر «النائب العام» بحبس الأب أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتعريض أمن وحياة نجله ذي الاحتياجات الخاصة للخطر.

- بلاغ في الميرلاند
تبلغ لقسم مصر الجديدة من أحد الأشخاص "مقيم بالمطرية بأنه أثناء قيامه بالتنزه بمنطقة الميريلاند برفقة نجلة 9 سنوات "لديه ظروف صحية خاصة" مقيم "بالمرج طرف والدته "طليقة المذكور" ، وعقب توجهه لشراء حلوى لنجله فوجئ بإختفاء الأخير.

- كذب والد الطفل
تبين عدم صحة رواية المبلغ والذى أقر أنه على خلافات مع طليقته (والدة الطفل) وأنها تزوجت من آخر ولا ترغب فى تواجد نجلها بصحبتها، كما أنه تزوج من أخرى رفضت رعاية نجله، ورغبةً منه فى التخلص من نجله قام بإصطحابه لمحطة قطار الجيزة ووضعه بالقطار المتجه إلى محافظة أسوان تاركًا ورقه بجيبه يلتمس خلالها إيداع نجله بأحد دور الرعاية. 

- حقيقة الواقعة
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من العثور على الطفل داخل القطار المشار إليه وإستلامه وتقديم أوجه الرعاية اللازمة له، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

- تورط الأب في الاختفاء
كان الأب المتهم قد ادعى للشرطة فقْدَه نجله البالغ من العُمر تسع سنوات أثناء تواجدهما أمام إحدى حدائق التنزه بمنطقة مصر الجديدة، وبإجراء الشرطة التحريات حول الواقعة وفحصها كاميرات المراقبة بالحديقة؛ تأكدت من عدم تواجد الأب ونجله بمحيط الحديقة المذكورة، وتبين تورط الأب في اختفاء نجله، وأخطرت «وحدة مباحث قسم شرطة محطة أسوان» بتسليم أحد الركاب الطفل المفقود ومعه ورقة مدون عليها «رجاء بإيداعه إحدى دور رعاية الأطفال».  

- التحقيقات تكشف جريمة الاب
وسألت «النيابة العامة» الطفل فقرَّرَ أن والده صحبه إلى محطة قطار الجيزة وحجز له مقعدًا بالقطار المتجه إلى محافظة أسوان، ووضع في ملابسه ورقة دوَّنَ فيها وأمره بالحفاظ عليها، مدعيًا له انتظارَ أحدٍ وصولَه بالمحطة المتجه إليها، وباستجواب «النيابة العامة» الأب أقرَّ بارتكابه الواقعة على أمل إيداع أحد مسؤولي محطة أسوان نجله بإحدى دور الرعاية؛ وذلك لعدم قدرته المادية على إيداعه، وبعد علمه من الطبيبة التي تعالجه بإصابته بإعاقة ذهنية هي تأخره عقليًّا بقدر أربع سنوات، موضحًا أنه ادعى للشرطة فقده نجله لدرء الشبهة عنه.

- إيداع الطفل دور رعاية
هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» إيداع الطفل المجني عليه إحدى دور الرعاية التي أوصت بها «الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة»، وجارٍ استكمال التحقيقات.
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