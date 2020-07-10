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الجمهور المصرى يتحدى كورونا.. مصر أول دولة عربية وأفريقية تعيد الحياة للأنشطة الإبداعية.. عبد الدايم: رجوع الأضواء إلى مسارح الأوبرا تؤكد رغبة المجتمع فى استرداد عالمه الطبيعى

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

الجمهور المصرى يتحدى كورونا

وزيرة الثقافة :

مصر أول دولة عربية وأفريقية تعيد الحياة للأنشطة الإبداعية

البرنامج المتنوع الذي أعدته الأوبرا يشمل عروض تناسب كافة الشرائح العمرية 

المشهد البارز فى العروض هو التزام الجمهور الذى وصل عدده إلى 400 فرد بالإجراءات الاحترازية 


فى مشهد يؤكد الريادة الثقافية والفنية المصرية اطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إشارة استئناف أنشطة وعروض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر والتى جاءت ضمن خطة إعادة تشغيل جميع المنشآت والمواقع الثقافية فى مصر.


قالت عبد الدايم إن مصر تعد أول دولة عربية وأفريقية تعيد الحياة للأنشطة الإبداعية، مضيفة أن رجوع الأضواء إلى مسارح الأوبرا تؤكد رغبة المجتمع فى استرداد عالمه الطبيعى.


وأكدت أن وزارة الثقافة تفوقت في التعامل مع ازمة كورونا من خلال عرض وتقديم روائع ما تملكه من كنوز إبداعية على قناتها باليوتيوب وموقعها الإلكترونى على شبكة الانترنت واليوم يتحقق السبق للمرة الثانية بتدشين برنامج استئناف الحفلات الفنية بالأوبرا.


وأضافت أن البرنامج المتنوع الذي اعدته دار الأوبرا يشمل مجموعة من العروض التى تناسب كافة الشرائح العمرية فى المجتمع .

وكان المشهد البارز تحدى الجمهور الذى وصل عدده إلى 400 مشاهد لفيروس كورونا حيث التزم بإلاجراءات الاحترازية التى تمثلت فى ارتداء الأقنعة الطبية والمرور على أجهزة قياس الحرارة والدخول من خلال بوابات التعقيم الى جانب الحفاظ على مسافات التباعد التى تم تحديدها، كما تابع انطلاق الأنشطة أكثر من ٢٥ قناة تليفزيونية مصرية وعربية وعالمية بجانب وكالات الأنباء الدولية وتم بثه علي شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري.


أقيم الحفل على مسرح النافورة وأحياه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وبدأ بموسيقى وحياتك يا حبيبي اداه سوليست الكلارينت محمد فوزي ، ميتى اشوفك - يا ليلة ما جانى و ع الرملة تغنى بهم ياسر سليمان ، يا اعز من عيني - زي العسل وسلم على شدت بهم صابرين النجيلي ، قولوله - أي والله وزي الهوا اداهم احمد عفت ، ثم تألقت مي فاروق فى مجموعة من روائع الطرب هى وحشتوني - ألف ليلة وليلة - أما براوة  - دارت الأيام ومن اعمالها قدمت يا شمس يا منورة غيبي واختتم الحفل باغنية يا اغلى اسم في الوجود .

الجمهور المصرى يتحدى كورونا.. مصر أول دولة عربية وأفريقية تعيد الحياة للأنشطة الإبداعية.. عبد الدايم: رجوع الأضواء إلى مسارح الأوبرا تؤكد رغبة المجتمع فى استرداد عالمه الطبيعى
الجمهور المصرى يتحدى كورونا.. مصر أول دولة عربية وأفريقية تعيد الحياة للأنشطة الإبداعية.. عبد الدايم: رجوع الأضواء إلى مسارح الأوبرا تؤكد رغبة المجتمع فى استرداد عالمه الطبيعى
الجمهور المصرى يتحدى كورونا.. مصر أول دولة عربية وأفريقية تعيد الحياة للأنشطة الإبداعية.. عبد الدايم: رجوع الأضواء إلى مسارح الأوبرا تؤكد رغبة المجتمع فى استرداد عالمه الطبيعى
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