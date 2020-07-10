AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عاطل لسرقته مسكن مواطن والتعدي عليه بسلاح أبيض في النزهة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:02 ص
حبس
حبس
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس عالط، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه، سرقة مسكن مواطن والتعدى عليه بسلاح أبيض.

تمكن رجال أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة سرقة مسكن مواطن بالنزهة والتعدى عليه بسلاح أبيض وضبط مرتكب الواقعة ، ألقى القبض على المتهم وإعادة المسروقات ، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق.

وكان المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة تلقى بلاغا من مواطن "مصاب بجرح سطحى"- مقيم بدائرة القسم قرر بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بتواجد أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" داخل غرفة النوم .

وحال محاولته الاستغاثة تعدى عليه المتهم بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزته محدثًا إصابته، وإستولى على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى 3000 جنيه - جهاز لوحى "تابلت" -  3 ساعات يد - حافظة نقوده بداخلها بعض المتعلقات الشخصية) وفر هاربًا. 

أسفرت جهود تحريات فرق البحث الجنائى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطه ، وبحوزته (كافة المسروقات المستولى عليها ، وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة).

 وبمواجهته إعترف بتمكنه من التسلل للشقة بأسلوب "التسلق"  ، والإستيلاء على المسروقات كرهًا عن المجنى عليه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته .

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط عصابة مسلحة سرقت محتويات شقة مواطن بالسلام.. شاهد

مباحث النزهة تعيد دراجة نارية وهاتفا محمولا قبل الإبلاغ عن واقعة السرقة

سقوط لص مسلح يسرق حقائب المواطنين من الأتوبيسات بالقاهرة

حبس لص سرق حقيبة مواطن أثناء استقلاله أتوبيس بمنطقة الساحل

لصان مسلحان يسرقان سيارة أجرة من قائدها بالإكراه.. والشرطة تضبطهما

حبس لصين سرقا سيارة تاكسي بالإكراه من صاحبها بالمقطم

ترشيحاتنا

مهاجما يوسف الشريف..وحيد حامد: البوس في الأفلام حقيقي برضا الطرفين

ظهرت بالدبلة.. منى فاروق تثير جدل السوشيال ميديا من جديد حول زواجها

أول تعليق من السلطات الإيرانية على انفجار غرب طهران

3 أمور مستفادة في قصة البقرة

مواعيد مباريات اليوم الجمعه 10 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

بسمة وهبة: ودعنا زمن الفساد.. وعهد الكحول انتهى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرض كاني ويست .. التوتر يسيطر على كيم كارداشيان بسبب زوجها.. صور

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة