حبس عاطل لسرقته مسكن مواطن والتعدي عليه بسلاح أبيض في النزهة

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس عالط، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه، سرقة مسكن مواطن والتعدى عليه بسلاح أبيض.





تمكن رجال أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة سرقة مسكن مواطن بالنزهة والتعدى عليه بسلاح أبيض وضبط مرتكب الواقعة ، ألقى القبض على المتهم وإعادة المسروقات ، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق.





وكان المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة تلقى بلاغا من مواطن "مصاب بجرح سطحى"- مقيم بدائرة القسم قرر بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بتواجد أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" داخل غرفة النوم .





وحال محاولته الاستغاثة تعدى عليه المتهم بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزته محدثًا إصابته، وإستولى على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى 3000 جنيه - جهاز لوحى "تابلت" - 3 ساعات يد - حافظة نقوده بداخلها بعض المتعلقات الشخصية) وفر هاربًا.





أسفرت جهود تحريات فرق البحث الجنائى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطه ، وبحوزته (كافة المسروقات المستولى عليها ، وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة).





وبمواجهته إعترف بتمكنه من التسلل للشقة بأسلوب "التسلق" ، والإستيلاء على المسروقات كرهًا عن المجنى عليه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته .





وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.