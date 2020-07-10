شاهد.. قنبلة تتسبب في حريق على الحدود بين إسرائيل ولبنان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن قوات حرس الحدود رصدت محاولة لاختراق الحدود عن قرية المطلة، وتم إطلاق قنابل مضيئة، لكن القنابل تسببت في حريق هائل بالاشجار قرب قرية جلعادي.









ونشرت قناة مكان الاسرائيلية فيديو يظهر قوات شرطة الاحتلال الاسرائيلي في الموقع ومن خلفها نيران مشتعلة.









وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترا شديدا على خلفية المخاوف الإسرائيلية من تسلل عناصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل.









وكثيرا ما تشهد المناطق الحدودية إطلاقا للقنابل الكاشفة وتحليقا للطيران الإسرائيلي.







