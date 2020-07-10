AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. قنبلة تتسبب في حريق على الحدود بين إسرائيل ولبنان

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن قوات حرس الحدود رصدت محاولة لاختراق الحدود عن قرية المطلة، وتم إطلاق قنابل مضيئة، لكن القنابل تسببت في حريق هائل بالاشجار قرب قرية جلعادي.


ونشرت قناة مكان الاسرائيلية فيديو يظهر قوات شرطة الاحتلال الاسرائيلي في الموقع ومن خلفها نيران مشتعلة.


وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترا شديدا على خلفية المخاوف الإسرائيلية من تسلل عناصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل.


وكثيرا ما تشهد المناطق الحدودية إطلاقا للقنابل الكاشفة وتحليقا للطيران الإسرائيلي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات تحيي ميلاد الشيخ زايد برسائل مؤثرة

بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن.. الاحتلال يطلق النار على فلسطيني ويعتقله.. فيديو

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

لحظة اشتعال النيران بنخيل مستشفى حميات إمبابة .. فيديو

التحقيقات في حريق مستشفى حميات إمبابة: نشب بسبب حرارة الجو وسخونة أسلاك كهرباء

ترشيحاتنا

بعد صورتها على أحد الشواطئ.. أجرأ 10 إطلالات لـ إيمان العاصى

أخبار الزمالك | مفاجأة من مرتضى منصور لجمهور النادي على الهواء .. تعليق شيكابالا على لقب القرن

أغرب جنازة في العالم.. ذهب لدفن والدته فاكتشف وجود جثة سيدة أخرى في النعش

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد عيد

فرنسا تواصل الضغط على رقبة أردوغان.. الإعلان عن مناورات مع 3 دول مجاورة لتركيا

شاهد.. أول صور لـ طاهر محمد طاهر بـ "فانلة" الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد

خبير ملكي يتهم الأمير هاري بالإساءة لجدته الملكة إليزابيث والتقليل من إنجازاتها

بـ فستان حوامل قصير.. دنيا بطمة تثير الجدل بإطلالة جريئة