AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الغباشي: تركيا تدفع بداعش إلى سوريا لتحقيق أطماع أردوغان

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:50 ص
اردوغان
اردوغان
Advertisements
قسم التوك شو
قال اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن والخبير الاستراتيجي، إن تركيا تدعم تنظيم داعش الإرهابي وتدفع بهم إلى الأراضي السورية لتحقيق أطماع أردوغان.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"،:" التخوف الأوروبي من الارهاب التركي ظهر منذ اسبوعين فقط".

وتساءل مساعد رئيس حزب حماة الوطن، هل ستقف الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا مكتوفة الأيدى أمام كل ما يفعله أردوغان في سوريا والعراق وليبيا، في ظل أن روسيا كانت تدعم الرئيس الراحل معمر القذافي.

وتابع" الغباشي": أن أمير قطر قام بتمويل أردوغان بما يقرب من 67 مليار دولار على عدة دفعات، لشراء أسلحة مثل صفقة «إف 5» وجزء من صفقة «هوك» وجزء آخر من صفقة «إس إس 400 الروسية».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضربة روسية جديدة لأردوغان.. أهم وزيرين في حكومة بوتين يلغيان زيارتهما لأنقرة.. غضب دولي من العدوان التركي على ليبيا.. ومحللون: روسيا لن تسكت

أحمد موسى يكتب «أردوغان يشكل خطرا على العالم»

برلمانى: فضح المعارضة لخطايا أردوغان يعجل بسقوط نظامه الإرهابى

خبير: أوروبا تتغاضى عن تصرفات أردوغان في ليبيا نتيجة الضغط الأمريكي

ترشيحاتنا

بشرى .. الصحة تعلن تفاصيل أعداد إصابات ووفيات كورونا اليوم

غالي: قيادة مصر مش بتخاف ومديرة البنك الدولى قالت لي السيسى شجاع

لأول مرة .. شيكابالا يعلق على قضية نادي القرن .. شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الحلبة قبل النوم؟

استعدادا لاختراق خط سرت.. أول لقطات توثق دخول مرتزقة وميليشيات إرهابية إلى ليبيا قادمين من تركيا.. فيديو

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة

بعد إجراء فحص كورونا مرتين..سيدة تتلقى خبرا مؤلما رغم سلبية نتائج التحليل

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد