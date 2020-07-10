محمد الغباشي: تركيا تدفع بداعش إلى سوريا لتحقيق أطماع أردوغان

قال اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن والخبير الاستراتيجي، إن تركيا تدعم تنظيم داعش الإرهابي وتدفع بهم إلى الأراضي السورية لتحقيق أطماع أردوغان





وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"،:" التخوف الأوروبي من الارهاب التركي ظهر منذ اسبوعين فقط".





وتساءل مساعد رئيس حزب حماة الوطن، هل ستقف الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا مكتوفة الأيدى أمام كل ما يفعله أردوغان في سوريا والعراق وليبيا، في ظل أن روسيا كانت تدعم الرئيس الراحل معمر القذافي.





وتابع" الغباشي": أن أمير قطر قام بتمويل أردوغان بما يقرب من 67 مليار دولار على عدة دفعات، لشراء أسلحة مثل صفقة «إف 5» وجزء من صفقة «هوك» وجزء آخر من صفقة «إس إس 400 الروسية».



