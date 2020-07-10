لا تتبعها أبدا.. لا تشرب الشاي الأخضر بهذه الطريقة

يشرب الناس الشاي الأخضر عندما يريدون التخلص من السموم وفقدان الوزن. يعتبر المشروب الأكثر صحة عندما تحاول تطهير نفسك وطرد السموم من الجسم. عادة ، يُنصح بتناول الشاي الأخضر أولًا في الصباح ، ثم في المساء أيضًا ، للحصول على أفضل النتائج. ولكن هناك بعض الإرشادات التي يجب أن يتبعها الشارب ، لجني أقصى الفوائد منها. وهذا يقودنا إلى بعض المهام ولا يجب عليك اتباعها ؛ اكتشف ما هم.





* لا تشرب الشاي الأخضر عندما يكون ساخنًا جدًا. بعض الناس يغليها كثيرًا ولفترة طويلة ، قبل أن يجلسوا لاستهلاكها. لكن هذا يجعل الشاي يفقد مذاقه وجوهره. ثم يصبح أقل متعة. أيضًا ، تمامًا مثل أي شيء آخر ، يجب أيضًا استهلاك الشاي الأخضر عندما يكون دافئًا فقط وليس أنبوبًا ساخنًا، لتجنب الحروق في اللسان ، والمضاعفات في الجهاز الهضمي والمعدة.





* لا تتناوله بعد وجبتك مباشرة. قد يعتقد بعض الناس أنه من أجل إنقاص الوزن والتخلص من السعرات الحرارية ، يجب عليهم غسل وجباتهم بالشاي الأخضر ، أو ما هو أسوأ ، تناولها بعد ذلك مباشرة. هذا أمر صارم لا ، لأنه يمكن أن يبطئ أو يأتي في طريق عملية الهضم في الجسم. دع الطعام يستقر قبل التفكير في تناول الشاي الأخضر





* إذا كنت تعتقد أن تسرب الأوراق في الشاي لفترة أطول سيضيف معجزة المزيد من العناصر الغذائية إلى الشاي ، فأنت مخطئ. هذا يمكن أن يجعل الشاي مرًا في المذاق ويجعله سامًا ، وهو في الواقع غير منتج.









* تناول الشاي عندما يكون لديك الوقت على يديك ويمكن الجلوس. لا تتسرع في العملية ، لأنها لن تخدم الغرض من إزالة السموم من الجسم وتنبيه العقل. يزيد من عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، ولهذا يجب الاستمتاع به واستهلاكه في أوقات الفراغ.





* لا تغسل أدويتك بالشاي الأخضر. هناك ماء عادي لذلك. يمكن أن يضر بك لأن التركيب الكيميائي للجهاز اللوحي يمكن أن يختلط مع الشاي ، ويمكن أن يسبب حموضة شديدة.



