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مرأة

لا تتبعها أبدا.. لا تشرب الشاي الأخضر بهذه الطريقة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يشرب الناس الشاي الأخضر عندما يريدون التخلص من السموم وفقدان الوزن. يعتبر المشروب الأكثر صحة عندما تحاول تطهير نفسك وطرد السموم من الجسم. عادة ، يُنصح بتناول الشاي الأخضر أولًا في الصباح ، ثم في المساء أيضًا ، للحصول على أفضل النتائج. ولكن هناك بعض الإرشادات التي يجب أن يتبعها الشارب ، لجني أقصى الفوائد منها. وهذا يقودنا إلى بعض المهام ولا يجب عليك اتباعها ؛ اكتشف ما هم.

* لا تشرب الشاي الأخضر عندما يكون ساخنًا جدًا. بعض الناس يغليها كثيرًا ولفترة طويلة ، قبل أن يجلسوا لاستهلاكها. لكن هذا يجعل الشاي يفقد مذاقه وجوهره. ثم يصبح أقل متعة. أيضًا ، تمامًا مثل أي شيء آخر ، يجب أيضًا استهلاك الشاي الأخضر عندما يكون دافئًا فقط وليس أنبوبًا ساخنًا، لتجنب الحروق في اللسان ، والمضاعفات في الجهاز الهضمي والمعدة.

* لا تتناوله بعد وجبتك مباشرة. قد يعتقد بعض الناس أنه من أجل إنقاص الوزن والتخلص من السعرات الحرارية ، يجب عليهم غسل وجباتهم بالشاي الأخضر ، أو ما هو أسوأ ، تناولها بعد ذلك مباشرة. هذا أمر صارم لا ، لأنه يمكن أن يبطئ أو يأتي في طريق عملية الهضم في الجسم. دع الطعام يستقر قبل التفكير في تناول الشاي الأخضر.

* إذا كنت تعتقد أن تسرب الأوراق في الشاي لفترة أطول سيضيف معجزة المزيد من العناصر الغذائية إلى الشاي ، فأنت مخطئ. هذا يمكن أن يجعل الشاي مرًا في المذاق ويجعله سامًا ، وهو في الواقع غير منتج.


* تناول الشاي عندما يكون لديك الوقت على يديك ويمكن الجلوس. لا تتسرع في العملية ، لأنها لن تخدم الغرض من إزالة السموم من الجسم وتنبيه العقل. يزيد من عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، ولهذا يجب الاستمتاع به واستهلاكه في أوقات الفراغ.

* لا تغسل أدويتك بالشاي الأخضر. هناك ماء عادي لذلك. يمكن أن يضر بك لأن التركيب الكيميائي للجهاز اللوحي يمكن أن يختلط مع الشاي ، ويمكن أن يسبب حموضة شديدة.

* استخدم دائمًا المياه المعبأة أو المياه المعدنية لصنع الشاي. هذا فقط لتكون آمنة ، لأن بعض الناس لا يزالون يستخدمون مياه الصنبور لمعظم أغراضهم في الطهي. من الأفضل شرب الماء الذي تعلم أنه آمن ، ومياه يمكن أن تعزز مذاق الشاي
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