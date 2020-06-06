يحارب الشيخوخة.. الشاي الأخضر يقضى على جفاف البشرة

تعاني الكثيرات من جفاف البشرة ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء ولا تفضلين تكرار الخضوع لعمل ماسك عليك بتناول كوب من هذا المشروب.





كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن تناول كوب من الشاى الأخضر يجعل البشرة كالحرير.





الشاي الأخضر

هو من أحد أهم وأشهر المشروبات العشبية المعروفة بدورها في محاربة علامة الشيخوخة والتقدم في العمر.





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