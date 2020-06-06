يحارب الشيخوخة.. الشاي الأخضر يقضى على جفاف البشرة

تعاني الكثيرات من جفاف البشرة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء ولا تفضلين تكرار الخضوع لعمل ماسك عليك بتناول كوب من هذا المشروب.
كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن تناول كوب من الشاى الأخضر يجعل البشرة كالحرير.
الشاي الأخضر
هو من أحد أهم وأشهر المشروبات العشبية المعروفة بدورها في محاربة علامة الشيخوخة والتقدم في العمر.
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وذلك بفضل ما تحويه من مضادات للأكسدة غنية مثل البوليفينول نحن ننصح بتناول كوب من الشاي الأخضر يوميًا ولكن يجب الحرص على ترك فترة زمنية بعيدة عن مواعيد الوجبات حتى نتفادى أي تداخل في امتصاص بعض المواد في الجسم.