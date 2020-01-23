تجنبيها فورا.. 3 أسباب تؤدي إلى جفاف البشرة

تعاني الكثير من الفتيات من التهابات البشرة واحمرار الجلد، وذلك يرجع لأسباب عديدة، تعرف عليها وفقًا لموقع "everydayhealth"، وينصح الأطباء من خلال الموقع بتجنب بعض العادات، تعرف عليها خلال السطور التالية.





العطور





يؤدي رش العطر على الجلد مباشرة إلى جفاف البشرة، لذلك يجب تجنب العطور ومزيلات العرق على الجلد نهائيًا.





الصابون





يحتوي الصابون على بعض المواد الكيميائية التي تؤدي غلى جفاف البشرة او الاحمرار على الجلد، وذلك سواء عند استخدامه على الجسم او فروة الشعر.





الاستحمام بالماء الساخن





الماء الساخن من اخطر الاسباب التي تؤدي إلى التهاباتالجل،كما انتعرض البشرة للجفاف، لذلك ينصح الأطباء بالاستحمام بالماء الفاتر.