AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تجنبيها فورا.. 3 أسباب تؤدي إلى جفاف البشرة

الخميس 23/يناير/2020 - 05:44 م
جفاف البشرة
جفاف البشرة
Advertisements
حياة عبد العزيز
تعاني الكثير من الفتيات من التهابات البشرة واحمرار الجلد، وذلك يرجع لأسباب عديدة، تعرف عليها وفقًا لموقع "everydayhealth"، وينصح الأطباء من خلال الموقع بتجنب بعض العادات، تعرف عليها خلال السطور التالية.

العطور

يؤدي رش العطر على الجلد مباشرة إلى جفاف البشرة، لذلك يجب تجنب العطور ومزيلات العرق على الجلد نهائيًا.

الصابون

يحتوي الصابون على بعض المواد الكيميائية التي تؤدي غلى جفاف البشرة او الاحمرار على الجلد، وذلك سواء عند استخدامه على الجسم او فروة الشعر.

الاستحمام بالماء الساخن

الماء الساخن من اخطر الاسباب التي تؤدي إلى التهاباتالجل،كما انتعرض البشرة للجفاف، لذلك ينصح الأطباء بالاستحمام بالماء الفاتر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وداعا للبشرة الجافة.. 3 وصفات طبيعية لترطيب الوجه واليدين في الشتاء

الصداع النصفي وسوء التنفس.. 5 علامات تدل على جفاف الجسم

دليل العناية بالبشرة في الشتاء .. 8 وصفات من الزبادي .. والديرما الحل الأسرع .. والتنظيف اليومى خطوة أكثر فاعلية للحفاظ على نضارتها

اعرف العلاقة.. قلة الاستحمام فى الشتاء تصيبك بأمراض عديدة

ترشيحاتنا

بملابس شيك.. شيرى عادل تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

ضربة جديدة.. استبعاد جهاد جريشة من الإعداد لـ كأس العالم 2022

تعرف على الجهاز الفني المعاون لـ رمضان السيد في بلدية المحلة

تأشيرة السعودية في 5 دقائق.. رسالة من الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى العالم

بالزي العسكري.. أمير كرارة يشارك في احتفالات عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

بعد صراع الأهلي وسموحة.. سيراميكا كليوباترا يستعرض مهارات الملواني.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخفة ظله ونكاته.. الأراجوز يستحوذ على الأطفال والكبار معرض القاهرة الدولى

مش في التجميل بس.. 5 استخدامات غريبة لـ الفازلين

بملابس شيك.. شيرى عادل تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها