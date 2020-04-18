علاج جفاف البشرة بزيت الزيتون وبذر الكتان

مكونات الوصفة:

ملعقة صغيرة زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة بودرة بذر الكتان

نصف ملعقة صغيرة ماء الورد





طريقة استخدام الوصفة:

اخلطي زيت الزيتون مع بودرة بذر الكتان وماء الورد.

- افرد طبقة متساوية من الخليط على الوجه واتركيه يجف لبضع دقائق قبل تنظيف بلطف.