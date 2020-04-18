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علاج جفاف البشرة بزيت الزيتون وبذر الكتان

السبت 18/أبريل/2020 - 01:27 ص
علاج جفاف البشرة
علاج جفاف البشرة بزيت الزيتون وبذر الكتان
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اسماء محمد
يعد الجفاف العدو الأول لجمال البشرة لأنه يفقدها الحيوية والنضارة كم انه بداية لظهور مشاكل عديدة في البشرة مثل التجاعيد والخطوط التعبيرية مما يجعل المرأة تبدو أكبر سنا.

عرض موقع " boldsky" طريقة عمل وصفة زيت الزيتون وبذر الكتان لعلاج الخطوط التعبيرية والجفاف في البشرة.
مكونات الوصفة:
ملعقة صغيرة زيت الزيتون 
نصف ملعقة صغيرة بودرة بذر الكتان 
نصف ملعقة صغيرة ماء الورد 

طريقة استخدام الوصفة:
اخلطي زيت الزيتون مع بودرة بذر الكتان وماء الورد. 
- افرد طبقة متساوية من الخليط على الوجه واتركيه يجف لبضع دقائق قبل تنظيف بلطف. 
- اغسل بقايا الوجه بالماء الفاتر
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