AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة طبيعية فعالة لعلاج البثور والبشرة الجافة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:28 م
طريقة طبيعية فعالة
طريقة طبيعية فعالة لعلاج البثور والبشرة الجافة
Advertisements
اسماء محمد
تعد القرفة من أجمل المشروبات التى يعشقها عدد كبير منا ولكن بجانب هذا المذاق الرائع توجد ميزة اخرى وهى اعادة جمال البشرة الجافة عند استخدامها في صورة قناع البشرة.

وذكر موقع " boldsky" أن القرفة تعد من أفضل طرق علاج بثور البشرة وجفاف الجلد .
مكونات الماسك:
10 ملاعق زبادي
3 ملاعق قرفة

طريقة استخدام الماسك:
ضعي الزبادي في اناء وأضيفي إليه ثلاث ملاعق من مسحوق القرفة. 
أضيفي ملعقة عسل إلى الزبادي واخلطهم معًا. 
وزعي هذا المزيج على الوجه واغسليه بالماء البارد بعد 15 دقيقة. 
استخدمي هذا العلاج مرتين في اليوم للحصول على نتائج فعالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكون من مطبخك.. تخلصي من الهالات السوداء فى أقل وقت

بيفتح ويحمي من التجاعيد .. ماسك القرفة وزيت الزيتون

لأصحاب البشرة الجافة .. أقوى وصفة طبيعية لترطيب الوجه

الأولفيرا الحل الأمثل لعلاج حب الشباب والقضاء على جفاف البشرة

لو مش عارفة تستخدميها ازاي .. 3 وصفات فعالة لزبدة الشيا

من أقوى الماسكات.. مقشر القرفة لبشرة متوهجة

ترشيحاتنا

أول مذيعة مصرية محجبة في البي بي سي تصاب بفيروس كورونا

هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة.. أمين الفتوى يجيب

البحرية الأمريكية تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا على متن حاملة طائرات

ماذا قال وزير التعليم في بيانه الجديد بشأن منصة ادمودو ؟ .. اقرأ التفاصيل هنا

محمد صلاح عن رحيل أحمد فتحي : خسر الأهلي ومصير مهاجم بيراميدز بإنتظاره

مصرع ضابط وإصابة مجندين في انقلاب سيارة شرطة بالوادى الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة من 2007.. جاد شويري يستعيد ذكرياته مع حكيم وإيهاب توفيق

كتابة "أنا آسف" 500 مرة.. أغرب وسيلة لمعاقبة مخالفي إجراءات الحظر.. تفاصيل

الحيطان ليها ودان.. مثل شعبى اصوله بريطانية بسبب ملكة تهوى التصنت