طريقة طبيعية فعالة لعلاج البثور والبشرة الجافة

تعد القرفة من أجمل المشروبات التى يعشقها عدد كبير منا ولكن بجانب هذا المذاق الرائع توجد ميزة اخرى وهى اعادة جمال البشرة الجافة عند استخدامها في صورة قناع البشرة.

وذكر موقع " boldsky" أن القرفة تعد من أفضل طرق علاج بثور البشرة وجفاف الجلد .

مكونات الماسك:

10 ملاعق زبادي

3 ملاعق قرفة

طريقة استخدام الماسك:

ضعي الزبادي في اناء وأضيفي إليه ثلاث ملاعق من مسحوق القرفة.

أضيفي ملعقة عسل إلى الزبادي واخلطهم معًا.

وزعي هذا المزيج على الوجه واغسليه بالماء البارد بعد 15 دقيقة.