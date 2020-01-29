اتبعها فورا.. 5 عادات تساعدك على تفادي جفاف البشرة بشكل طبيعي

تعد مشكلة جفاف الجلد من أكثر المشكلات التى تواجه العديد من الفتيات، وخاصة فى فصل الشتاء فهى تظهر بشكل واضح على الوجه واليد.





ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز طرق الوقاية من جفاف الجلد.









1- تجنب الحمام الساخن:-

إن المياه الساخنة تؤذي الجلد وتنتزع الزيوت منه، وذلك يؤدى إلى جفاف للبشرة والحكة، ويفضل ألا يفرك الجلد بشدة مع استخدام الماء الفاتر للحمام، والتنشيف بلطف يساعدان على الحفاظ على البشرة.





2- استخدم نوع صابون مناسب:

إن استخدام الصابون بكثافة يتسبب في إزالة الترطيب والزيوت الطبيعية من سطح الجلد مما يؤدى إلى تشققه، وتعرضه لاحتمال الإصابة بالالتهابات، لذا يجب الانتباه إلى أن بعض الأنواع التجارية الرخيصة من الصابون تؤذي الجلد، واختيار نوع جيد من الصابون.





3- اختيار ملابس مناسبة:

قد تتواجد بعض الملابس الصوفية التى يمكن أن تسبب الحكة وتهيج الجلد إذا كانت بشرتك حساسة، لذلك تفضل أن تكون الملابس القطنية هي الأنسب للجلد الحساس والجاف.





4- انتبه من الأدوية:

تسبب بعض الأدوية فى جفاف الجلد مثل بعض الأدوية القلبية، وبعض أدوية حب الشباب، لذلك يجب أتباع نصائح الطبيب بشكل جاد للحفاظ على صحة الجلد.





5- الغذاء السليم: