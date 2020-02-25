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زيت شجرة الشاي الحل الأسرع لعلاج جفاف البشرة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:01 م
زيت شجرة الشاى الحل
زيت شجرة الشاى الحل الأسرع لعلاج جفاف البشرة
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أسماء عبد الحفيظ
تعاني من جفاف البشرة بسبب انخفاض درجة الحرارة، وشدة البرودة، إليك الحل السحري للقضاء على جفاف البشرة باستعمال، زيت شجرة الشاي.

كشف موقع هيلثي عن خطوات سهلة وبسيطة مكونة من مكعب ثلج وحمض الساليسيليك وزيت شجرة الشاي، للتخلص من البثور وحب الشباب في وقت قليل ما يعادل ليلة ويومًا.


الخطوات:

1- قومي بعمل الخطوة السابقة بكمادات الثلج.

2 - ضع قطعة صغيرة من معجون الأسنان على مكان البثور لمدة 30 دقيقة مفعولها سريع جدًا، لعلاج توهج البشرة وقتل البكتيريا في مسام البشرة، بسبب احتوائها على حمض الساليسيليك.

 
3 - زيت شجرة الشاي له مفعولا كبيرا لعلاج مشاكل البشرة، ولكن يجب استخدامه على البشرة بحذر شديد، وتساعد الضمادة الموجودة في، زيت شجرة الشاي على امتصاص القيح والزيت من المكان الملتهب. كما أنه يخلق بيئة حمضية لمنع نمو البكتيريا.

4 - وأخيرًا يفضل استخدام مضاد حيوي موضعي للبشرة قبل النوم، ومضاد حيوي للتناول عبر الفم، للتخلص من البكتيريا وتهيج البشرة.​
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