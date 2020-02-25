زيت شجرة الشاي الحل الأسرع لعلاج جفاف البشرة

تعاني من جفاف البشرة بسبب انخفاض درجة الحرارة، وشدة البرودة، إليك الحل السحري للقضاء على جفاف البشرة باستعمال،

في وقت قليل ما يعادل ليلة ويومًا.

كشف موقع هيلثي عن خطوات سهلة وبسيطة مكونة من مكعب ثلج وحمض الساليسيليك و

الخطوات:

1- قومي بعمل الخطوة السابقة بكمادات الثلج.

2 - ضع قطعة صغيرة من معجون الأسنان على مكان البثور لمدة 30 دقيقة مفعولها سريع جدًا، لعلاج توهج البشرة وقتل البكتيريا في مسام البشرة، بسبب احتوائها على حمض الساليسيليك.

3 -

له مفعولا كبيرا لعلاج مشاكل البشرة، ولكن يجب استخدامه على البشرة بحذر شديد، وتساعد الضمادة الموجودة في،

على امتصاص القيح والزيت من المكان الملتهب. كما أنه يخلق بيئة حمضية لمنع نمو البكتيريا.