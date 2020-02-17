وصفة زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب

تساعد

زيت شجرة الشاي تساعد فى علاج حب الشباب الخصائص المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات والمطهرة لزيت شجرة الشاي على إبقاء البكتيريا المسببة لحب الشباب وتطهير مسام الجلد لمعالجة حب الشباب.





قدم موقع " boldsky" خطوات عمل وصفة زيت شجرة الشاى لعلاج حب الشباب وتطهير مسام الجلد.





مكونات حب الشباب:

2-3 قطرات من زيت شجرة الشاي



1ملعقة صغيرة زيت جوز الهند







طريقة استخدام علاج حب الشباب:



تمييع زيت شجرة الشاي باستخدام زيت جوز الهند. خذ طهو على وسادة من القطن.



تطبيقه في جميع أنحاء المنطقة المصابة. اتركه لمدة 5-10 دقائق.



اشطفه باستخدام الماء الفاتر.



كرر هذا العلاج كل يوم بديل للنتيجة المرجوة.

وصفة