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مرأة

الشاى الأخضر واللبن أبرزها.. مشروبات تقضي على الدهون في 15 يوما

السبت 20/يونيو/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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رنا عصمت

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،مشروبات تساعد في  حرق الدهون لتخلص مم الدهون الزائدة فى الجسم .

1- الشاى الأخضر:

أهم وأكثر المشروبات الحارقة للدهون فعالية هو الشاى الأخضر مش بس فى عملية حرق الدهون لكن كمان فى الحفاظ على نضارة البشرة و الحماية من الكثير من الأمراض ويرجح الكثير من خبراء التغذية أن شرب 5 أكواب من الشاى الأخضر الغير محلى يوميا تحفز الجسم لحرق حوالى 35% عملية حرق الدهون المختزنة مع ممارسة رياضة بسيطة كالمشى.

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2- الماء المثلج:

الجسم بيحرق سعرات أكتر لرفع حرارة الماء المثلج مما يحفز حرق الدهون وفقدان الوزن

علشان كده مهم جدا شرب كمية كبيرة من الماء المثلج يوميا.. والإعتماد على الماء المثلج فعلا طريقة بسيطة وعبقرية.

3- عصائر الخضروات:

شرب عصير الخضروات قبل الوجبات الرئيسية يحفز الجسم لحرق 135 سعر حرارى و ده معناه ان سعرات الوجبة الرئيسية بتنخفض بشكل طبيعى, وممكن التفنن فى عمل عصائر الخضروات باستخدام الجزر والطماطم والجرجير مع اضافة الأعشاب والتوابل حسب الرغبة.

4- اللبن خالى الدسم:

فى غلطة شائعة متداولة بين الناس تفيد بأن اللبن أو منتجات الألبان عموما تؤدى لزيادة الوزن ولكن أغلب الدراسات أثبتت ان الكالسيوم الموجود فى اللبن خالى الدسم بيحفز حرق الدهون بصورة فعالة مما يجعل اللبن خالى الدسم مهم جدا كمشروب من المشروبات الحارقة للدهون.

5- الجنزبيل المغلى مع الشاى الأخضر والكمون والنعناع

ولأفضل النتائج يفضل شرب هذه المشروبات قبل تناول الافطار ولمدة 15 يوم وستلاحظوا فرق شاسع

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