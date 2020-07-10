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توك شو

يطرد ممثلا بسبب رفضه التحرش.. وحيد حامد: الصدفة سبب اضحك الصورة تطلع حلوة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:40 ص
وحيد حامد
وحيد حامد
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عبد الخالق صلاح
استنكر الكاتب وحيد حامد،  تصريحات الممثل يوسف الشريف التي أثارت الرأي العام منذ أيام قائلا: " كيف يقوم الممثل بدوره في العمل دون أن يلمس زميله و أتحدى هذا الممثل أن يكون كتب هذا الشرط في عقده" .

وأضاف وحيد حامد خلال استضافته مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: ان مصطلح السينما النظيفة الهدف منها ضرب صناعة السينما فى مصر،  مرددا: " ألوم أشرف زكى لأن هذا الممثل أساء لزملائه، انت ممثل يعنى أداة في العمل فلا تفرض رأيك"._ في اشارة للتصريحات التي صدرت من الممثل يوسف الشريف. 

وأكد حامد أنه استبدل ممثلا في  مسلسل الجماعة رفض أن يؤدي دور متحرش في أتوبيس؛ قائلا: "مفيش حاجة اسمها أعمل ده وما اعملش ده".

وعلى جانب آخر قال حامد إنه عمل أجمل أفلامه من الشارع مثل "اضحك الصورة تطلع حلوة" ؛ مرددا: " كنت ماشي في الشارع وشفت المصوراتي وركنت العربية ونزلت عملت فيلم من أجمل أفلامي بطولة أحمد زكى وسناء جميل".

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