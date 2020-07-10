نيسان تكشف عن فرونتير 2021 الجديدة كليا

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وتخطط نيسان لطرح 7 موديلات جديدة للمرة الاولى في قارة إفريقيا خلال العاملين المقبلين بحثا عن توسيع سوقها وزياد مبيعاتها للتعافي من آثار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 "





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