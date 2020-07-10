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سيارات

نيسان تكشف عن فرونتير 2021 الجديدة كليا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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اماني نوار
كشفت نيسان عن سياراتها الجديدة نيسان فرونتير البيك أب الجديدة كليا لعام 2021 خلال اختبارها ووضعت نيسان بعض التمويهات على جسد السيارة بالكامل وهو ما يعني أن الشركة اليابانية ترغب في الاحتفاظ بالتغييرات والتعديلات التي قامت بها في سياراتها فرونتير البيك آب الجديدة كليا لعام 2021 حتى موعد طرحها الرسمي .

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وقالت نيسان انها ستطرخ فورنتير موديل عام 2021 بمحرك 6 سلندر وسعة 3.8 لتر وبقوة 310 حصان ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات

ومن المفترض أن تظهر نيسان فرونتير 2021 بتغييرات واسعة في الهيكل  الخارجي وخاصة الامامي مع مقدمة جديدة بالإضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية حديثة ومصدات مختلفة

كما قررت نيسان  أن تصنع المقصورة الداخلية من مواد خام بجودة إلى من السابق رغبة منها في تحقيق أفضل مستويات الراحة لقائد السيارة وركابها

وتنتمي فرونتير 2021 إلى سيارات فئة suv على أن تكشف عنها بكل رسمي يوم 16 من شهر يوليو الجاري

وتمد نيسان سيارة ماجنيت بأضواء نهارية على شكل حرف L، مع إعلان نيسان عن حصول السيارة على الكثير من التقنيات الحديثة.

كما تبحث شركة نيسان عن استعادة التوازن مجددا بعد الخسائر الضخمة التي تكبدتها الشركة في عام 2020 والسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي تعد الأسوأ منذ 11

وتخطط نيسان لطرح 7 موديلات جديدة للمرة الاولى في قارة إفريقيا خلال العاملين المقبلين بحثا عن توسيع سوقها وزياد مبيعاتها للتعافي من آثار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 "

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ولايتوقف الامر على ذلك الطرازات إذ أن نيسان تدرس طرح مزيد من السيارات في إفريقيا رغبة منها في الأنتشار بشكل أكبر في القارة السمراء

ويأتي ذلك بعد إعلان نيسان استثمارها لـ 3 مليارات راند جنو ب إفريقي في البلاد وهو مايوازي حوالي 174 مليون دولار أمريكي من أجل دعم تصنيع سياراتها في الدولة الإفريقية

 كما تمكنت نيسان من زيادة إنتاج شاحنتها الخفيفة نافارا عن طريق مصنع يوجد في شمال بريتوريا الواقعة في جنوب إفريقيا للحصول على 65 ألف شاحنة نافارا سنويًا.


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