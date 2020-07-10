نيسان تكشف عن فرونتير 2021 الجديدة كليا

كشفت نيسان عن سياراتها الجديدة نيسان فرونتير البيك أب الجديدة كليا لعام 2021 خلال اختبارها ووضعت نيسان بعض التمويهات على جسد السيارة بالكامل وهو ما يعني أن الشركة اليابانية ترغب في الاحتفاظ بالتغييرات والتعديلات التي قامت بها في سياراتها فرونتير البيك آب الجديدة كليا لعام 2021 حتى موعد طرحها الرسمي .
ومن المفترض أن تظهر نيسان فرونتير 2021 بتغييرات واسعة في الهيكل الخارجي وخاصة الامامي مع مقدمة جديدة بالإضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية حديثة ومصدات مختلفة
كما قررت نيسان أن تصنع المقصورة الداخلية من مواد خام بجودة إلى من السابق رغبة منها في تحقيق أفضل مستويات الراحة لقائد السيارة وركابها
وتنتمي فرونتير 2021 إلى سيارات فئة suv على أن تكشف عنها بكل رسمي يوم 16 من شهر يوليو الجاري
وتمد نيسان سيارة ماجنيت بأضواء نهارية على شكل حرف L، مع إعلان نيسان عن حصول السيارة على الكثير من التقنيات الحديثة.
كما تبحث شركة نيسان عن استعادة التوازن مجددا بعد الخسائر الضخمة التي تكبدتها الشركة في عام 2020 والسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي تعد الأسوأ منذ 11
ويأتي ذلك بعد إعلان نيسان استثمارها لـ 3 مليارات راند جنو ب إفريقي في البلاد وهو مايوازي حوالي 174 مليون دولار أمريكي من أجل دعم تصنيع سياراتها في الدولة الإفريقية
كما تمكنت نيسان من زيادة إنتاج شاحنتها الخفيفة نافارا عن طريق مصنع يوجد في شمال بريتوريا الواقعة في جنوب إفريقيا للحصول على 65 ألف شاحنة نافارا سنويًا.
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وقالت نيسان انها ستطرخ فورنتير موديل عام 2021 بمحرك 6 سلندر وسعة 3.8 لتر وبقوة 310 حصان ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات
ومن المفترض أن تظهر نيسان فرونتير 2021 بتغييرات واسعة في الهيكل الخارجي وخاصة الامامي مع مقدمة جديدة بالإضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية حديثة ومصدات مختلفة
كما قررت نيسان أن تصنع المقصورة الداخلية من مواد خام بجودة إلى من السابق رغبة منها في تحقيق أفضل مستويات الراحة لقائد السيارة وركابها
وتنتمي فرونتير 2021 إلى سيارات فئة suv على أن تكشف عنها بكل رسمي يوم 16 من شهر يوليو الجاري
وتمد نيسان سيارة ماجنيت بأضواء نهارية على شكل حرف L، مع إعلان نيسان عن حصول السيارة على الكثير من التقنيات الحديثة.
كما تبحث شركة نيسان عن استعادة التوازن مجددا بعد الخسائر الضخمة التي تكبدتها الشركة في عام 2020 والسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي تعد الأسوأ منذ 11
وتخطط نيسان لطرح 7 موديلات جديدة للمرة الاولى في قارة إفريقيا خلال العاملين المقبلين بحثا عن توسيع سوقها وزياد مبيعاتها للتعافي من آثار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 "
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ولايتوقف الامر على ذلك الطرازات إذ أن نيسان تدرس طرح مزيد من السيارات في إفريقيا رغبة منها في الأنتشار بشكل أكبر في القارة السمراء
ويأتي ذلك بعد إعلان نيسان استثمارها لـ 3 مليارات راند جنو ب إفريقي في البلاد وهو مايوازي حوالي 174 مليون دولار أمريكي من أجل دعم تصنيع سياراتها في الدولة الإفريقية
كما تمكنت نيسان من زيادة إنتاج شاحنتها الخفيفة نافارا عن طريق مصنع يوجد في شمال بريتوريا الواقعة في جنوب إفريقيا للحصول على 65 ألف شاحنة نافارا سنويًا.