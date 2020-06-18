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سيارات

مشكلة في «الإيرباج».. نيسان تسحب عددا من طرازاتها في السوق المصري

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:07 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكدت شركة نيسان موتور إيجيبت أنها أعلنت استدعاء جديد لعدد من طرازاتها في السوق المحلي المصري بخصوص مشكلة الوسائد الهوائية أو "الإيرباج" في إطار الحملة العالمية التي تجريها شركة تاكاتا بسبب مشكلات تؤدي إلى إصابات خطيرة جراء انفتاح وسائدها الهوائية مما يتطلب استبدالها لمنع حدوث هذه المشكلات .

وقالت الشركة في مصر إن الحملة مرتبطة بالسيارات نيسان صني سوبر صالون 2008-2013 ، نيسان Xtrail موديلات 2010-2013.

وأكدت الشركة أن هناك رابطا على صفحتها الرسمية على الفيس بوك وعلى موقعها الرسمي يمكن عبره زيارته التأكد سلامة السيارة.

كما أكدت أن السيارات المتضررة سيتم حجز موعد لها لاستبدال الايرباج بصورة مجانية تمامًا من مراكز الخدمة المعتمدة مع الحصول على هدايا تشمل :زيت نيسان الأصلي 4 لتر (10 آلاف كيلومتر) ، فلتر مجانا.

يذكر أن شركة شركة نيسان  وجهت تهديد لبريطانيا بعدم استمرار العمل في مصنعها بمدينة سندرلاند في حالة فشل البلاد في التوصل مع الاتحاد الأوروبي  خاصة أن بريطانيا قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي ولكنها لم تتوصل إلى اتفاق تجاري بشكل كامل.

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