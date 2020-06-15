شاهد.. نيسان إكس تريل 2021 الجديدة قبل تدشينها رسميا.. صور

كشفت عدد من الصور المسربة للسيارة نيسان اكس تريل 2021 الجديدة كل ما ستبدو عليه السيارة قبل تدشينها من قبل الشركة بشكل رسمي.

وتوضح الصور المسربة ، ان شركة السيارات اليابانية منحت السيارة الكروس أوفر الخاص بها تحديثًا ضروريًا، وستكشف عن الطراز خلال الساعات القادمة ، كما أصدرت نيسان صورة تشويقية للجيل القادم من السيارة، وهو ما أكد العديد من التكنهات والتسريبات.

يُظهر الإعلان التشويقي الكثير، ويمكننا أن نرى شبكة V-Motion مستمرة بشكل بارز كما كانت دائمًا، تمامًا كما رأينا في الصور المسربة، في حين نرى تصميم المصابيح الأمامية المقسم إلى جانب أضواء LED نهاية والتي تعمل فوق المصابيح الأساسية والتي تقع في ممتص الصدمات الأمامي.

كما تُظهر الصورة التشويقية السيارة بمظهر أكثر عدوانية بالمقارنة مع الجيل الحالي، حيث تتجنب إكس تريل الشكل الأكثر نعومة الذي رأيناه لسنوات.

بينما ستقوم نيسان بتحديث مظهر إكس تريل من الداخل والخارج، لا يزال من غير الواضح ما هي التغييرات التي ستحدث تحت غطاء المحرك، إلا أن هناك فرصة جيدة أن يستمر محرك الكروس أوفر الحالي سعة 2.5 لتر رباعي الأسطوانات مع تعديلات طفيفة .

ولكن أحدث الشائعات تشير إلى أن القوة الإجمالية للمحرك ستبلغ 180 حصان، و237 نيوتن.متر من عزم الدوران، بزيادة 10 أحصنة و9 نيوتن.متر على التوالي.

يأتي التصميم الخارجي المحدث أيضًا إلى جانب تصميم داخلي جديد يحاكي طرازات نيسان التي تم تحديثها مؤخرًا، وستكون المقصورة مليئة بالشاشات والتقنيات الجديدة، كما ستدعم السيارة أبل كاربلاي، ومن المفترض أن تساعد إعادة التصميم على الحفاظ على نسب المبيعات العالية للطراز.