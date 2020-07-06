أول صورة تشويقية للسيارة الـ SUV الجديدة من نيسان

أعلنت شركة نيسان العالمية لصناعة السيارات عن SUV الجديد من خلال ، صورًا تشويقية مدمجة اختبارية جديدة ، والتى تخطط للكشف عنها في في 16 يوليو المقبل في المقر العالمي للشركة، والتي قد تحمل اسم ماجنيت.

وحصلت السيارة الاختبارية من نيسان على واجهة أمامية أنيقة بمصابيح أمامية ليد مشابهة للمستخدمة في كيكس، ومصابيح نهارية على شكل حرف L، كما تؤكد نيسان بأنها ستكون غنية بالتقنيات الحديثة.

كما ان السيارة ماجنيت الإنتاجية ستكون أصغر طرازات العلامة التجارية حول العالم بطول إجمالي أقل من أربعة أمتار، وهي مناسبة بالطبع للسوق الهندي حيث سيتم إطلاقها هناك أولًا.

وستستمد قوتها من خيارين من المحركات، الأول للإصدار الأساسي وهو محرك بثلاثة أسطوانات سعة 1 لتر بتنفس طبيعي يولد قوة 72 حصان، ويتصل المحرك بشكل قياسي بناقل حركة يدوي بخمس سرعات، في حين يتوفر ناقل الحركة الأوتوماتيكي بشكل اختياري.

أما المحرك الثاني ذي الثلاثة اسطوانات تيربو سعة 1 لتر بقوة 95 حصان والذي يتصل إما بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو CVT.

كما أن هناك بعض التقارير تؤكد أن نيسان ماجنيت الإنتاجية ستتوفر للسوق الهندي، حيث سيتم الكشف عنها هناك في يناير 2021 .