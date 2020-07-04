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سيارات

نيسان تكشف عن سيارة Magnite المميزة

السبت 04/يوليه/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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أماني نوار
تستعد شركة نيسان للكشف عن سيارة مميزة من المتوقع أن تكون بين أقل السيارات استهلاكا للوقود في شهر يوليو الجاري كما تظهر الصورة التي سربت لسيارة Magnite المنتظرة أنها ستأتي بهيكل كروس حجمه قريب جدا من حجم سيارات juke 

كما تتميز هذه السيارة بعجلات كبيرة وسقف مائل على قسمة الخلفي جنح هوائي صغير لزيادة الثبات على السرعات العالية .

وسنجد في السيارة أنها تتميز بممتصات صدمات وإطارات حول فتحات العجلات مُغطاة بطبقات من البلاستيك المقاوم للصدمات وعوامل الرطوبة والحرارة .

ومن المفترض ان تحصل هذه السيارة على قمرة مزودة بمقاع جلدية مخصصة لـ5 ركاب بالإضافة إلى واجهة قيادة تعمل باللمس  بمقاس 10 بوصات 

كما ستبني  هذه السيارة على منصات والتي تم اختبارها في سيارات رينو الكروس أوفر وتعمل بنظام دفع أمامي ومحرك بنزين بثلاث اسطوانات بعزم 72 حصان .

ومن المفترض أن تطرح عدة نسخ منها فيها علب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل، كما ينتظر أن تصدر منها نسخة معدلة  فيها محرك توربيني يعادل عزمه 95 حصانا.

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